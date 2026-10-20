Мигрантите презират Франция: Тези, които говорят още за училищни протести, са извън реалността

Много медии продължават в репортажите си от Франция да говорят за "училищни протести", които са излезли от контрол, и пропускат да споменат, че участниците в погромите често имат безспорен мигрантски произход. Многократно тълпи от маскирани хора показваха по време на безредиците един символ - палестинското знаме - който ясно показва, че тях по никакъв начин не ги вълнува състоянието на образованието. Това пише журналистът на BILD Марсел Зах в своя статия.

По фасадите на сградите тези хора изписват "Свободна Газа" и "Свободна Палестина", а не "По-добро образование" или "Повече учители". Друго, което прави впечатление, е явният антисемитизъм: например, един маскиран демонстрант протестира срещу използването на сълзотворен газ от полицията, като заяви: "Спрете да ни обгазявате, ние не сме евреи" — сякаш обгазяването на евреи е приемливо.

Марсел Зах цитира и активиста Айман ал-Алул от Газа, който заяви в Х по повод палестинските знамена при размириците във Франция: "Загубихме Палестина и сега ще завладеем Париж".

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Снимка: Getty Images

"Цели квартали са под салафистки контрол"

Журналистът цитира и експерта по екстремизъм Ахмад Мансур, който заяви пред BILD недвусмислено: "Всеки, който все още говори за "училищни протести", няма представа какво всъщност се случва във Франция през последните дни. Училищните протести бяха експлоатирани и превзети от леви и мигрантски групи. Те презират Франция и Германия, защото са западни страни, защото са структурирани по различен начин, защото са демократични, защото имат ценности, които тези хора нито споделят, нито подкрепят".

Снимка: Getty Images

Също пред BILD Сузане Шрьотер, експерт по ислям в университета във Франкфурт, заяви директно: "От години Франция е свидетел на мащабни изблици на насилие, подхранвани от нефункционалната имиграционна политика. [Размириците във Франция] се подхранват от леви радикали, които се мобилизират срещу френското общество от години, заедно с ислямисти. Цели квартали на големите градове са под контрола на салафити, които са подкрепяни от комунистически кметове".

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За същото разказва и Михаела Вигел, кореспондент на "Франкфуртер алгемайне цайтунг" в Париж, която определи безредиците във Франция като следствие от провалените политики в областта на миграцията и интеграцията. В подкаст на журналиста Паул Ронцхаймер, тя заяви, че сред участниците в размириците е имало както крайнолеви екстремисти, така и френски граждани с имигрантски произход.

Според нея има млади хора, родени във Франция, които не изпитват никаква връзка със страната и са враждебно настроени към мнозинството от обществото. Журналистката отправи предупреждение към Германия да си извлече поуки от случващото се във Франция.

“France has failed to integrate migrants”: German journalist warns Germany Michaela Wiegel, the Frankfurter Allgemeine Zeitung correspondent in Paris, described the unrest in France as a consequence of failed migration and integration policies. Speaking on a podcast hosted by journalist Paul Ronzheimer, she said those involved in the riots included left-wing extremists and French citizens with immigrant backgrounds. According to Wiegel, some young people born in France feel no connection to the country and are hostile toward the majority of society. The journalist added that Germany should learn lessons from France’s experience. — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026