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Мигрантите презират Франция: Тези, които говорят още за училищни протести, са извън реалността

20 октомври 2026, 16:34 часа 1786 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мигрантите презират Франция: Тези, които говорят още за училищни протести, са извън реалността

Много медии продължават в репортажите си от Франция да говорят за "училищни протести", които са излезли от контрол, и пропускат да споменат, че участниците в погромите често имат безспорен мигрантски произход. Многократно тълпи от маскирани хора показваха по време на безредиците един символ - палестинското знаме -  който ясно показва, че тях по никакъв начин не ги вълнува състоянието на образованието. Това пише журналистът на BILD Марсел Зах в своя статия.

По фасадите на сградите тези хора изписват "Свободна Газа" и "Свободна Палестина", а не "По-добро образование" или "Повече учители". Друго, което прави впечатление, е явният антисемитизъм: например, един маскиран демонстрант протестира срещу използването на сълзотворен газ от полицията, като заяви: "Спрете да ни обгазявате, ние не сме евреи" — сякаш обгазяването на евреи е приемливо. 

Марсел Зах цитира и активиста Айман ал-Алул от Газа, който заяви в Х по повод палестинските знамена при размириците във Франция: "Загубихме Палестина и сега ще завладеем Париж". 

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Снимка: Getty Images

"Цели квартали са под салафистки контрол" 

Журналистът цитира и експерта по екстремизъм Ахмад Мансур, който заяви пред BILD недвусмислено: "Всеки, който все още говори за "училищни протести", няма представа какво всъщност се случва във Франция през последните дни. Училищните протести бяха експлоатирани и превзети от леви и мигрантски групи. Те презират Франция и Германия, защото са западни страни, защото са структурирани по различен начин, защото са демократични, защото имат ценности, които тези хора нито споделят, нито подкрепят". 

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Снимка: Getty Images

Също пред BILD Сузане Шрьотер, експерт по ислям в университета във Франкфурт, заяви директно: "От години Франция е свидетел на мащабни изблици на насилие, подхранвани от нефункционалната имиграционна политика. [Размириците във Франция] се подхранват от леви радикали, които се мобилизират срещу френското общество от години, заедно с ислямисти. Цели квартали на големите градове са под контрола на салафити, които са подкрепяни от комунистически кметове".

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За същото разказва и Михаела Вигел, кореспондент на "Франкфуртер алгемайне цайтунг" в Париж, която определи безредиците във Франция като следствие от провалените политики в областта на миграцията и интеграцията. В подкаст на журналиста Паул Ронцхаймер, тя заяви, че сред участниците в размириците е имало както крайнолеви екстремисти, така и френски граждани с имигрантски произход.

Според нея има млади хора, родени във Франция, които не изпитват никаква връзка със страната и са враждебно настроени към мнозинството от обществото. Журналистката отправи предупреждение към Германия да си извлече поуки от случващото се във Франция.

 

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Франция мигранти протести
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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