Мишустин: Руската икономика ще се адаптира към санкциите до 2024 г.

След като Кремъл изпрати войски в Украйна миналата година, икономиката на Москва беше засегната от вълна от санкции и напускане на големи западни компании, а така също и от бягството на хиляди образовани руски специалисти.

В речта си пред руския парламент министър-председателят призна щетите от санкциите, но обеща бързо възстановяване, предаде РИА Новости. "Нека бъдем реалисти, външният натиск върху Русия не отслабва. Но ние все още очакваме, че периодът на адаптация ще приключи още през 2024 г.", каза той.

Мишустин приветства "засилването на сътрудничеството с приятелски страни, с тези, които споделят нашите възгледи и ценности", визирайки вероятно Китай и африканските държави. Повтаряйки изявленията на издирвания от Международния наказателен съд Владимир Путин, Мишустин заяви, че санкциите на Запада, "без аналог в най-новата история", са насочени срещу обикновените руснаци. "Руският народ беше мишена", каза Мишустин пред депутатите от Думата, "но ние оцеляхме".

По данни на националната статистическа агенция "Росстат" икономиката на Русия се е свила с 2,1% през миналата година.

Мишустин заяви още, че приоритетите на неговото правителство са "да предостави на нашите войници цялата необходима помощ" и "да подобри благосъстоянието на гражданите". Той добави, че руската минимална работна заплата, която в момента е 16 242 рубли на месец (около 215 долара), ще бъде увеличена от януари 2024 г. с 18,5% - над сегашните нива на инфлация.

Междувременно в руската столица днес в близост до едно от училищата възрастна жена бе надянала въже на шията си в опит да приключи съдбата си. Видео с отчаяната жена бе публикувано от беларуската опозиционна медия NEXTA в Twitter като от коментара става ясно, че за щастие тя е била разубедена.

