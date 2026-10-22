Мощни експлозии разтърсиха Киев, има поразени жилищни сгради (ВИДЕО)

Столицата на Украйна е подложена тази вечер на атака с балистични ракети, съобщи в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. Информационната агенция пише, че очевидци също са съобщили за експлозии в града.

As soon as Witkoff left, “humanist” Putin started hitting Kyiv with ballistic missiles. https://t.co/WfKQuyp3et — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

По-късно бе съобщено, че най-малко шестима души са пострадали в резултат на обстрела на Киев, има и унищожени частни къщи, предаде кметът на града Виталий Кличко. Въоръжените сили на Русия изстреляха балистични ракети от Брянска област около 22:12 ч. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Днепровския район ракета е поразила сервиз, както и частна къща, като отбеляза, че под развалините може да има хора. Около полунощ Кличко съобщи, че шестима души са били ранени в резултат на обстрела с балистични ракети, четирима от които са били хоспитализирани.

В района „Дарницки“ ракета е ударила територията на обект от транспортната инфраструктура. Журналистът Ян Доброносов съобщава, че в резултат на обстрела с балистични ракети са унищожени няколко улици в частния сектор на района „Днепровски“.