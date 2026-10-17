Войната в Украйна:

Над 300 убити руски войници и офицери - заради руски лейтенант, избрал Украйна пред Путин

17 октомври 2026, 21:26 часа 5081 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Над 300 убити руски войници и офицери - заради руски лейтенант, избрал Украйна пред Путин

Бившият руски лейтенант Лев Ступников е сътрудничил с украинското разузнаване, докато е бил на фронтовата линия, и е дезертирал в Украйна през лятото на 2024 година. Материал за историята му е публикуван в The Wall Street Journal - според него, предоставената от Ступников информация е помогнала на украинските военни да предприемат удари, при които са загинали над 300 руски военнослужещи.

Ступников е служил като началник на комуникациите на батальон от 36-та мотострелкова бригада близо до Угледар (Въгледар, Вухледар). От февруари 2024 г. той предава на украинската страна координати на руски части, радиочестоти и оперативни планове, както и информация за местоположението на командни пунктове.

Един от първите големи случаи, при които информацията е използвана от украинците, е ракетен удар по полигон в Донецка област през февруари 2024 г. 68 руски войници са убити, а други 60 са ранени. Сред загиналите са 10 руски офицери, включително командирът на бригадата полковник Гусейн Мусаев.

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В следващите месеци Ступников продължава да предава разузнавателна информация, използвана за подготовка на нови удари. Според изданието той е саботирал и оборудване за наблюдение и управление на дронове.

Майка му, Татяна Янцен, която се противопоставя на войната, му помага да се свърже с украинската страна. През февруари 2024 година тя се свързва с украинския блогър Дмитрий Карпенко, който сътрудничи с украинското разузнаване, като го моли да помогне на сина ѝ да напусне руската армия.

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До лятото на 2024 г. руското командване започна да подозира, че в поделението действа информатор. В нощта на 6 юли Ступников пресича фронтовата линия на контролирана от Украйна територия. Той дава на украинските военни телефона и паролите си, което позволява те да получават изображения от руски дронове и камери за наблюдение още няколко месеца.

По-късно Ступников се присъединява към Руския доброволчески корпус (РОК). Майка му и по-малката му сестра също впоследствие напускат Русия. Съпругата на офицера остана в страната и публично нарече действията му предателство.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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