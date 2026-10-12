Руската армия е загубила над 50 000 убити и ранени войници в Украйна през септември, 2026 година. От тях до 28 000 са убитите, съобщава Bloomberg, позовавайки се на висш източник от НАТО, пожелал анонимност. Според него загубите на украинската армия през същия период са били приблизително 5000 войници (убити и ранени).

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Източникът от НАТО отбеляза, че руската армия се опитва да напредне на фронта, като изпращат части в бойни зони, наситени от украинците с дронове, мини и артилерия.

Оценката за руските загуби е близка до тази на украинския генщаб, който съобщи, че руските въоръжени сили са загубили 46 230 военнослужещи през септември, но не уточнява колко са убити. Общият брой жертви е сумарното число от убити и толкова тежко ранени, че не могат повече да се бият, както и от изчезнали по време на операция - това е класификация на НАТО. Bloomberg отбелязва, че руските власти не публикуват данни за жертви или колко души месечно се вливат в редовете на руската армия и цитираните оценки не могат да бъдат независимо проверени от публични източници. Оценки на украински и западни анализатори сочат, че Русия набира около 25 000 до 28 000 души за армията си месечно в периода от до половин година назад спрямо септември, 2026 година. Публично висши представители на руския режим като Дмитрий Медведев периодично говорят и за повече набрани нови войници.

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