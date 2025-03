Напрежение до границата с Беларус: Четирима американски войници загинаха неясно как

Четирима американски войници, изчезнали вчера по време на военни учения в Литва близо до границата с Беларус, са били открити мъртви. Това съобщава литовският портал Delfi, позовавайки се на официални източници.

Военнослужещите, заедно с тяхното проследяващо транспортно средство, са изчезнали в хода на тренировъчните маневри. Днес телата им са били намерени, но обстоятелствата около смъртта им остават неизвестни. Властите са започнали разследване, за да установят причините за трагедията. Още: Доналд Тръмп планира да намали военното присъствие на САЩ в Европа с 20%

Американските военни са част от разположените в Литва сили на НАТО, участващи в редовни учения с цел укрепване на сигурността в региона. Инцидентът идва на фона на засилено напрежение в Източна Европа, като военните дейности на НАТО в балтийските държави често предизвикват остра реакция от страна на Москва и Минск.

Очаква се Пентагонът и литовското министерство на отбраната да дадат официални изявления относно случилото се.

