Войната в Украйна:

НАТО значително превъзхожда Русия във военно отношение: Главнокомандващият

16 октомври 2026, 14:14 часа 1380 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
НАТО значително превъзхожда Русия във военно отношение: Главнокомандващият

Военните способности на НАТО значително превъзхождат тези на Русия. Това каза върховният главнокомандващ на обединените сили на Алианса в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, в интервю за германското списание "Шпигел". Военните способности, които Алиансът би използвал при мащабен конфликт, "далеч надхвърлят тези на Москва", каза той. По думите му, Русия не разполага с модерни изтребители F-35, нито с толкова голям брой съвременни ескадрени миноносци и подводници, колкото има НАТО. 

Генералът заяви, че е убеден, че Русия няма да предприеме широкомащабно нападение срещу Европа с конвенционални сили. Вместо това прибягва до други методи, като саботажи, тъй като не разполага с други възможности и не желае пряк конфликт. Гринкевич обясни, че това се дължи на възпиращата сила на конвенционалните способности на НАТО.  

На въпрос дали Европа вече е във война с Русия, Гринкевич отговори, че Путин играе "опасна игра". "Той иска да убеди нашите граждани, че е опасно да подкрепят Украйна и че това може да доведе до война с Русия", заяви генералът.

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НАТО война Русия НАТО генерал Алексъс Гринкевич
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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