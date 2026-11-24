Суровата статистика на МВР за първата половина от 2026 година разкрива тревожна реалност по българските пътища - нарушенията на водачите стоят зад цели 92% от всички тежки катастрофи, при които са загинали 183 души - или 84% от всички жертви. Трите основни сценария при смъртта на асфалта са сблъскване между превозни средства (1192 катастрофи със 105 загинали), самокатастрофиране (788 инцидента с 62 жертви) и блъскане на пешеходец (714 случая с 39 загинали). На хартия изглежда така, че липсата на опит и адекватна реакция под стрес е сред основните двигатели на тази черна статистика.

За да бъде пресечена тенденцията, правителството одобри План за действие за повишаване на пътната безопасност, който предвижда мащабна реформа с участието на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и МВР. Един от ключовите стълбове е изграждането на модерни полигони за подготовка на нови водачи при извънредни ситуации на пътя.

Още: Още 200 камери, допълнителен персонал и нови данни са включени в контрола на пътната безопасност

Статус "Нов водач": правила, точки и срокове

За „нов водач“ се приема лице, което за първи път е придобило свидетелство за управление на МПС и няма 24 месеца стаж като водач. Съгласно действащата уредба при получаването на свидетелството новите водачи разполагат с две трети от максималния брой контролни точки, а останалата една трета получават след придобиване на 24 месеца стаж.

Концепцията за надграждащо обучение чрез полигони предлага и конкретни срокове за преминаване на задължителното обучение:

За категории В/В1: Курсът да се преминава в срок от 3 до 24 месеца след придобиване на правоспособност;

За категории А1/А2/А: Срокът да бъде между 6 и 12 месеца.

Концепцията предвижда и последици при непреминаване на задължителното обучение в определения срок, както и възможност за удължаването му с до шест месеца при уважителни причини. Конкретният ред предстои да бъде нормативно уреден.

Още: Електронният фиш става неизбежен: Как дигитализацията слага край на безнаказаността на пътя

Анатомия на обучението: един ден, три модула и реален опит в критични ситуации

Предвижда се всеки нов водач да преминава допълнително надграждащо обучение на специализиран полигон. Планира се занятията да могат да се провеждат в рамките на един ден или последователно в различни дни, в малки групи до 10 души, и да обхващат три задължителни модула:

Теоретичен модул (2 учебни часа) - фокусиран върху физическите закони при движение на МПС, спирачната техника, детайлен анализ на реални ПТП и овладяване на опасното самонадценяване зад волана.

Практически модул на полигон (6 учебни часа) - под ръководството на инструктор курсистите отработват аварийно спиране, спиране на хлъзгава настилка при скорост най-малко 50 км/ч, овладяване на хлъзгав завой при скорост най-малко 30 км/ч, избягване на внезапно изскочило препятствие, справяне с опасен аквапланинг и др.

Още: Дигиталният щит на пътя: Как нова структура с високи технологии ще следи трафика 24/7 и ще ни пази

Важно уточнение е, че обучението не се предвижда да завършва с изпит – целта му е практическо учене и изграждане на самоконтрол. В тези специализирани центрове водачите ще се учат например как да овладяват автомобила при поднасяне на хлъзгава настилка и как да реагират при внезапно възникнала опасност.

Групова психологическа дискусия (2 учебни часа) - под ръководството на психолог се анализират психологическите рискове като импулсивност, разсейване, агресия и търсене на силни усещания на пътя, за да се изработи индивидуална превантивна стратегия за поведение.

Инвестиция в уменията и безопасността на новите водачи

На фона на обществените съмнения и въпросите как ще се отговори на критиките, че полигоните са поредният начин за източване на пари от семействата на новите водачи, експертите зад реформата са категорични - дефанзивното обучение на специализиран полигон е утвърдена световна практика за повишаване на безопасността.

Новите шофьори излизат от обикновените курсове с теоретична и практическа подготовка, но невинаги са достатъчно подготвени за реакция под стрес - например в секундата, когато колата поднесе на мокър асфалт.

За да се ограничат възможностите за злоупотреби или фиктивно преминаване на часовете, се предвижда учебните центрове да отразяват завършването на всеки един модул в единна електронна информационна система.

„Това е инвестиция в живота на децата ни“, аргументират се от Министерството на транспорта и съобщенията.

Още: "Дигиталното ядро": как държавата вдига със 70% ефективността на контрола на пътя

Амбициозна мрежа от полигони до 2028 г.

През октомври министърът на транспорта Георги Пеев отчете успешния пример на Община Бургас в инициативата за изграждането на съвременни съоръжения за безопасно управление. По време на среща с кмета Димитър Николов министърът подчерта, че този опит е забележителен и държавата ще работи активно за неговото мултиплициране в големите градове, така че да бъдат изградени поне шест такива специализирани полигона в страната, където новите водачи да усъвършенстват уменията си.

Периодът за изпълнение на мерките за модернизиране на системата за обучение чрез специализирани центрове, заложен в Плана за действие, е 2027-2028 година. Въпреки че голяма част от мерките за пътна безопасност в реформата са планирани за реализация още през 2027 г., мащабната инфраструктурна подготовка изисква този допълнителен времеви ресурс.

Практиката в някои държави в Европа е застрахователите да сключват договори с тези центрове и, ако водач премине успешно със сертификат на такъв полигон, застраховката му да стане по-евтина.

Инициативата е част от по-широк пакет мерки, които включват още системи за ограничаване на манипулациите при годишните технически прегледи, алгоритми за справедливо и случайно генериране на изпитните маршрути за кандидат-шофьорите, както и сериозно повишаване на ефективността в обучението по предмета „Безопасност на движението по пътищата“ в българските училища.

Още: По-малко хаос, повече умен контрол: Реформата за по-безопасни пътища в България