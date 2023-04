Натовски гранатомет прати в нокаут руски "експерт" (ВИДЕО)

А защо имиджът се оказа балон на действителността? Заради професионализма - най-вече на ниво командване, но не само.

Поредни интересни видеокадри, показващи докъде може да стигне нивото на експертност при руснаците обикалят социалните мрежи. Този път - руски ескперт стреля с шведски гранатомет. Проблемът е, че руснакът не поставя както трябва оръжието на рамото си - съответно, то му шибва нокаутиращ шамар в лицето. Разбира се, за руския "експерт" вината е на "натовския гранатомет", не негова - нищо, че украинците например доста добре си се справят с натовските ракетни системи за залпов огън и руснаците постоянно го усещат по трудния начин:

The Russian "expert" said that the NATO weapon is a "piece of sh*t", but before that he got a kickback from a Swedish AT4 in the face.



The special handle on the grenade launcher is not for beauty, but we are very glad that nobody told the Russian "expert" about it. pic.twitter.com/5QXktzZIpQ