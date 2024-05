Навръх годишнината от присъединяването в ЕС: Хвърлиха коктейл „Молотов“ по историческа синагога във Варшава (СНИМКА)

Израелският посланик в Полша Яков Ливне публикува снимка в X, на която се виждат следи от изгаряне на синагогата „Нозик“ в центъра на града, пише БТА. „Възмутителни антисемитски нападения като това не могат да бъдат толерирани днес“, пише Ливне. „Извършителите трябва да бъдат открити и наказани.“

A Molotov cocktail was thrown tonight at the Nożyk Synagogue - the only synagogue that survived in Warsaw after the Holocaust.

Outrageous Antisemitic attacks such as this can not be tolerated today. The perpetrators must be found and punished. pic.twitter.com/wAeSKSxz1b