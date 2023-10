"Варшава, Лайпциг, Балтийските републики - всичко това са наши зами и наши хора живеят там. В момента те са превърнати в неми твари, треперещи от зверове и ние трябва да поправим това. И ние ще го поправим с руското оръжие. Аз не вярвам в никаква дипломация в този случай. Да, дипломацията трябва да я има, но аз вярвам, че можем да си върнем тези земи само със силата на руското оръжие", казва Балицки.

Russian appointed governor of occupied Zaporizhzia region Yevgeny Balitsky said that Russia should return the Baltic states under Russian control. Balitsky doesn't believe in diplomacy, only in Russian weapons.



