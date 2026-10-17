Нощ след нощ украински дронове: В Москва вече се молят летищата да работят (ВИДЕО)

Общо 144 далекобойни дрона са били свалени тази нощ в района на Москва - това съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в официалния си канал в Телеграм. Освен това, за цялата седмица досега Собянин казва следното: "2730 безпилотни летателни апарата са летели към Московска област. Повечето от тях са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана по-далеч от столицата. 534 дрона са били неутрализирани, докато са се приближавали към Москва" - ОЩЕ: "Примирието на Тръмп": Москва директно си каза кои ТЕЦ-ове в Украйна удари тази нощ, над 900 дрона отмениха полети в Русия (ВИДЕО)
Всичко това предизвика обаче пореден хаос на московските летища. Почти 7 часа нито един полет не е излетял от Москва или не е кацнал там - това става ясно от официлния канал на "Росавиация" в Телеграм, в който се публикуват новини за ограничения в работата на руските летища и свалянето на ограниченията. Постоянно има забавяния и отлагания, а пасажерите вече стигат до ситуации да се молят нещо да се промени. Към момента, преди малко над 2 часа е спряна работата на летището в Геленджик - ОЩЕ: "Всичко е безопасно": Съветник на Путин за руските летища при над 120 отменени полета
It's absolute hell at Moscow's Sheremetyevo Airport. All terminals are packed with stranded passengers People are sleeping in the most unexpected places — in cafés and children's play areas, making makeshift beds on the floor and trying to get comfortable in chairs. Passengers aren't being offered hotel rooms, and to make matters worse, food prices are outrageous. A shawarma, for example, costs almost $12. According to preliminary reports, nearly 400 flights were delayed or cancelled in Moscow overnight.— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2026
✈️ For the second night in a row, almost no planes were visible in the skies over Moscow— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2026