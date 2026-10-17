Кабинетът "Радев":

Нощ след нощ украински дронове: В Москва вече се молят летищата да работят (ВИДЕО)

17 октомври 2026, 14:13 часа 2067 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Нощ след нощ украински дронове: В Москва вече се молят летищата да работят (ВИДЕО)

Общо 144 далекобойни дрона са били свалени тази нощ в района на Москва - това съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в официалния си канал в Телеграм. Освен това, за цялата седмица досега Собянин казва следното: "2730 безпилотни летателни апарата са летели към Московска област. Повечето от тях са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана по-далеч от столицата. 534 дрона са били неутрализирани, докато са се приближавали към Москва" - ОЩЕ: "Примирието на Тръмп": Москва директно си каза кои ТЕЦ-ове в Украйна удари тази нощ, над 900 дрона отмениха полети в Русия (ВИДЕО)

Всичко това предизвика обаче пореден хаос на московските летища. Почти 7 часа нито един полет не е излетял от Москва или не е кацнал там - това става ясно от официлния канал на "Росавиация" в Телеграм, в който се публикуват новини за ограничения в работата на руските летища и свалянето на ограниченията. Постоянно има забавяния и отлагания, а пасажерите вече стигат до ситуации да се молят нещо да се промени. Към момента, преди малко над 2 часа е спряна работата на летището в Геленджик - ОЩЕ: "Всичко е безопасно": Съветник на Путин за руските летища при над 120 отменени полета

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Москва атака с дронове затваряне на летища руски летища
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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