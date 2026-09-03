"Всичко е безопасно": Съветник на Путин за руските летища при над 120 отменени полета

"Взехме максимални мерки, за да гарантираме безопасността на нашите граждани. И нашето въздушно пространство, уверен съм, е безопасно". Това каза Антон Кобяков, съветник на руския диктатор Владимир Путин, коментирайки предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски, че става много опасно да се лети в Русия. Изявлението на Кобяков беше направено в кулоарите на Източния икономически форум, който се провежда в момента във Владивосток. Там дойде и Путин.

И на този фон, в официалния канал в Телеграм на кмета на руската столица Москва Сергей Собянин има общо 6 публикации между 19:48 часа на 2 септември до 04:46 на 3 септември - всички те са за посветени на свалянето на дронове в района на града. По думите на Собянин са свалени общо 36 дрона, като 27 от тях - след полунощ московско време.

В същото време Росавиация обяви, че са въведени временни ограничения за пристигане и заминаване на самолети на летище "Жуковски" (Раменско), докато летищата "Домодедово" и "Внуково" приемат и изпращат полети в координация със съответните органи. В 1:24 ч. сутринта на 3 септември бяха въведени временни ограничения за летищата в Геленджик и Сочи, а в 3:50 ч. сутринта на летищата в Пенза и Саратов.

А на 2 септември над 120 полета са били забавени или отменени на московските летища "Шереметиево" и "Внуково" - ограниченията са засегнали близо 40 заминаващи и над 80 пристигащи. Планът "Килим", който е разработен при опасност от атака с дронове, е бил задействан и за двете летища.

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В Русия борят украинските дронове с документи

Отделно, Росавиация издаде Известие до авиационния персонал (NOTAM), в което се посочва, че документи от Украйна относно руското въздушно пространство са невалидни и противоречат на разпоредбите на Конвенцията за международна гражданска авиация. Агенцията подчерта, че руският въздушен транспорт и наземна инфраструктура продължават да функционират нормално, приемайки и изпращайки полети, включително на чуждестранни авиокомпании. Росавиация също така обяви, че е предприела допълнителни мерки за осигуряване на безопасното използване на руското въздушно пространство.

По-рано Киев се обърна към Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) с искане за забрана на гражданските полети над Русия. Основанието - опасност за руското въздушно пространство заради дронове.

На този фон Росавиация съобщи, че не е получавала никакви известия от чуждестранни авиокомпании относно масови анулации или промени в полети до Русия. Агенцията отбеляза и ситуацията с турския Pegasus - обяснението е, че някои чартърни полети били отменени поради технически проблеми, след което превозвачът поискал допълнителни полети, които били одобрени - ОЩЕ: Ефектът "Зеленски" удари руските летища. Смяна на тона от ЕК и Германия заради Лайпциг, в Русия беснеят (ВИДЕО)

Междувременно, украинският черноморски град Одеса, в който има голяма българска диаспора, пак стана цел за руските далекобойни дронове. Ръководителят на военновременната администрация на град Одеса Серхий Лисак съобщи в официалния си канал в Телеграм, че 8 души са ранени след като дрон е поразил 8-етажен жилищен блок. Снощи в Киевска област пак имаше руски дронове: