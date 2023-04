Нов руски ракетен обстрел по Харков (ВИДЕО)

"След руски ракетен обстрел в Новобаварски район възникна пожар по съоръжения от гражданската инфраструктура. Спасителите работят на място, уточнява се информация за жертвите", каза кметът Игор Терехов.

Kharkiv under fire from invaders, Mayor Ihor Terekhov reports



Local media report at least 3 loud explosions in the city.



"In the Novobavarsky district, due to missile attacks, a fire at a civilian infrastructure facility. Rescuers are working on the spot. Information about the… pic.twitter.com/QH67OkeBjx