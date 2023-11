Нови данни за чудовищните руски жертви при Авдеевка (ВИДЕО)

За изминалото денонощие украинският генщаб отчита 1130 убити руски войници по целия фронт в Украйна, както и 20 унищожени руски танка плюс 36 унищожени руски бронетранспортьора.

Рьопке визуализира разказаното в профила си в Twitter със снимка от видео, показващо обстрел с дронове по руски бронирани машини, като пред една от тях се виждат редици с чували с трупове. Кадрите са от Авдеевка. Рьопке добавя, че неговият източник му е казал следното: При някои руски атаки към Водяне и Северно (южния фланг на Авдеевка), руснаците загубиха 100 души срещу 0 от наша страна. ВИДЕОТО (18+), от което е взето снимката, не е за хора със слаби нерви – там се вижда и как руски войник стъпва на мина.

Германският анализатор коментира и, че украинският военен е споделил своето мнение за украинската контраофанзива в Запорожието и явно то изобщо не е за пред хора - "поради различни причини няма да го споделя", добавя Рьопке.

Има руски напредък при Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) – това твърди руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, като коментира една от най-важните точки за отбраната на Авдеевка: линията Красногоровка – Степово и коксовия завод. Само че геолокализирани видеокадри показват, че всъщност украинците най-вероятно са си върнали позициите в източната част на Степово (създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски военен телеграм канал "Рибар" съобщи в началото на седмицата, че руснаците принудили украинците да напуснат Степово и да заемат позиции на запад от него, в гористите пояси там) – видеото показва как бронирани машини "Брадли" (Bradley) и "Бушмастър" (Bushmaster) обстрелват линия от руски позиции, като се използва и димна завеса за прикритие на машините (ВИДЕО).

Location, (48.1971458, 37.6862792), confirms that Ukrainian forces most likely retook the eastern end of the town, the Russian line is most likely on the railway now. pic.twitter.com/JSawDjbYag