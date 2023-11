Шойгу лъже като разпран за Днепър, руснаци го опровергават (ВИДЕО)

Специално за десанта на Днепър, руският военен министър Сергей Шойгу буквално излъга, че украинците не могли да установят предмостие – такова има при Кринки и отдавна куп руски военни блогъри се занимават с него. Освен това, по думите на Шойгу, който лъже не за пръв път – убити били 13 000 украински войници от началото на октомври, унищожени били 1800 единици тежка военна техника. Руският военен министър даже стигна дотам да говори как украинските морски пехотинци масово се предавали, защото осъзнали колко безнадеждно било да бъде пробита руската защита по Днепър: Шойгу издаде брутална лъжа на Путин относно украинските загуби (ВИДЕО)

21 Nov. Shoygu: "Ukrainians failed a landing operation in Kherson direction... 13,000 Ukrainian servicemen died since the start of the month".



I don't think his Russian friends on the ground would agree with him. But alas, let them believe... pic.twitter.com/rojX6IGwde — Dmitri (@wartranslated) November 21, 2023

В понеделник, 20 ноември, тази руска реторика я подхвана и българският президент Румен Радев, който заговори за 100 000 украински жертви заради третата украинска контраофанзива: Радев нарече контранастъплението на Украйна хазарт

(КАРТА) Своеобразният отговор на откровените глупости на Шойгу – руският военен блогър Владислав Романов, който е един от най-активно следящите ситуацията по Днепър руски източници, публикува като изричен задочен отговор към Шойгу карта с позициите на украинската морска пехота на левия бряг на Днепър (специално Кринки, 30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър) плюс снабдителните им линии и изрично уточни, че тази карта всъщност е "силно орязана", защото не са отразени украинските позиции при Пойма (10 километра изток-югоизток от град Херсон и 4 километра източно от Днепър) и при Песчановка (13 километра изток-югоизток от град Херсон и 3 километра източно от Днепър). Тези позиции, според Романов (преди време той се оплакваше как руското военно министерство и руската власт го притискат да мълчи), са факт, въпреки руските усилия да пресичат докарването на нови и нови украински войници – понякога те са успешни:

В сутрешния си обзор създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук (той има специален орден лично от Путин) популярен руски телеграм канал "Рибар" изрично пише, че украинците държат позиции в центъра на Кринки и че благодарение на прехвърлянето на резерви, те са заели позиции в гората южно от Днепър. Всичко това – въпреки интензивните руски бомбардировки:

"Хохлите (бел. ред. - обидно руско име за украинците) са навсякъде. Един дявол знае какво прави командването – нямам идея. Проблемът е, че всичко е скапано" - това са само част от думите от видеозапис на руски морски пехотинец, който се бие на източния бряг на Днепър. Той разказва за конкретни успешни украински операции, завършили със смъртта на много руски войници и изрично се оплаква как с командването всичко е хаос: "Лягаш в леглото и имаш един командир, ставаш и вече е друг". Отделно, войникът говори как украинците в този сектор на фронта имат "3 дрона срещу 1 наш" - нещо, което се потвърждава и от друг руски видеозапис, направен при магистрала М-14, която свързва Нова Каховка с Мелитопол в Херсонска област.

Unfortunate situation for the Russian marines in Krynky. pic.twitter.com/Tq0xgvXLUB — Dmitri (@wartranslated) November 21, 2023

Near the M-14 highway south of Krynky, Russian soldiers are complaining about the use of FPV drones against them.



"The equipment is burnt. FPVs are hitting. It's impossible to drive. But today the weather is on our side."



Don't cry Ivan. pic.twitter.com/VEpVwDqSiN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2023

В дневния анализ на ISW има букет от препратки към публикации на руски военни блогъри в Телеграм с още и още кървави подробности как руската армия не може да се справи с украинските морски пехотинци по Днепър – включително твърдение за удар от 10-ти ноември, убил 76 руски войници в Скадовски район. На този фон проучване на "Галъп" сочи, че руснаците все още са уверени в силата на тяхната армия – 75% от запитаните го казват през лятото на 2023 година, след като процентът е бил 80 на сто в началото на руската инвазия в Украйна. Само че сред руснаците, които не подкрепят режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, доверието в руската армия е паднало до 40% и това е най-ниското ниво от 2006 година насам:

A direct hit on a Russian BM-21 'Grad' MLRS system that was shelling Ukrainian positions in the Kherson region. Work by SBU unit Alpha. pic.twitter.com/Egm6BmKToj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2023

Останалите направления на фронта

Същевременно, продължават коментарите как военните операции по целия фронт са затруднени заради лошото време – постоянно се публикуват видеокадри на огромното количество кал, което максимално затруднява маневрите с всякакъв вид военна техника. Няма обаче очакване времето да спре напълно бойните действия – такъв коментар направи говорителят на 14-та механизирана украинска бригада Надя Замряха, която специално говори за направлението към Купянск. В сутрешната сводка на украинския генщаб доста показателно е, че за изминалото денонощие са отчетени само 48 бойни сблъсъка по целия фронт, след като преди влошаването на времето те бяха между 80 и 100 на ден.

Извън източния бряг на Днепър най-горещо си остава при Авдеевка – руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов пише, че руснаците принудили украинците да се изтегляват от Степово (3 километра северозападно от Авдеевка), но украинският генщаб твърди, че специално там е отбита поредна руска пехотна атака. Визуално геолокализирано потвърждение за руските твърдения как украинците се изтеглили още няма. Степово, заедно с коксовия завод, са ключови точки за отбраната на Авдеевка:

3rd Assault Brigade raided positions of the Russian 72nd Brigade and 10th Spetsnaz Brigade in Andriivka.



Came up close to throw in explosives while under the cover of a sniper.



Exact timing is unknown.https://t.co/WOLs9rSNNo pic.twitter.com/ByaJGRAElw — Dmitri (@wartranslated) November 21, 2023

По останалите направления на фронта няма потвърдени промени на позиции, отделно извън Авдеевка и Маринка, където има 13 и 18 отбити руски пехотни атаки според украинския генщаб, навсякъде другаде руските пехотни атаки са едноцифрено число. И Пегов, и "Рибар" също говорят как няма промени – нито в Запорожието, нито при Бахмут.

Поредна серия атаки и удари в тила

Тази сутрин украинският генщаб съобщи за общо 14 изстреляни от руснаците дронове-камикадзе клас "Шахед", като всичките са били свалени от украинската армия. Изстреляна е и ракета Х-22 по цел в Запорожието, но тя не я е поразила и е паднала в открито поле, като от взривната вълна са изпочупени прозорци и дограма на частни къщи, твърдят от украинския генщаб.

Същевременно руското военно министерство съобщи, че руската армия е свалила три дрона от самолетен тип, насочени към Крим, както и е унищожила още четири морски дрона тип катер. Снощи обаче се появиха снимки от Саки – на взрив, като имаше предположения, че е поразен местният ТЕЦ. Потвърждение дотук няма:

