Нови ракетни атаки по Украйна, 15 дрона са свалени над Киев (ВИДЕО)

Ръководителят на канцеларията на президента Зеленски - Андрий Ермак, заяви, че първите ракети вече са били прехванати. Губернаторите на много украински области призовават жителите да останат в убежищата.

Губернаторът на Одеска област Максим Марченко съобщи, че Русия се готви да предприеме масирана ракетна атака срещу Украйна с помощта на самолети и кораби.

Малко по-късно Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че силите на Владимир Путин са изстреляли поне 30 ракети. Според говорителя на украинските ВВС Юрий Игнат ракетите са били изстреляни от шест самолета Ту-95, излетели от Мурманска област в Русия.

Късно вчера - на 25 януари, Русия атакува Украйна с безпилотни самолети. По данни на Военновъздушните сили - Москва е изстреляла 24 ирански дрона Шахед-131 и Шахед-136 от източния бряг на Азовско море.

Рано тази сутрин Киевската градска военна администрация съобщи в „Телеграм“, че около 15 ирански безпилотни самолета са били свалени от украинската противовъздушна отбрана над столицата през нощта на 26 януари. По предварителна информация не е имало щети или жертви.

Експлозиите в Днипро накараха хората да нощуват в бомбоубежищата. Кадри в социалните мрежи показват как децата са прекарали нощта:

Explosions are heard again in #Dnipro



The air-raid alert in a number of regions continues.



💔 This is how Ukrainian children survive another night attack by Iranian drones. pic.twitter.com/M8AgmpW9ez