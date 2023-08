Нови взривове в окупираните от Русия земи - в Запорожието и Крим

Междувременно областната администрация на Запорожие съобщи, че са били активирани сирените за въздушна тревога.

At least seven explosions were reported in Bilmak, occupied Zaporizhzia oblast. Mayor of Melitopol Ivan Fedorov reports. pic.twitter.com/E6HfBqyImY

Местни канали съобщават за взривове в Джанкой и Октябрское на окупирания полуостров Крим. Все още няма повече налична информация.

В Октябрское може да бъде интересно, тъй като преди две седмици там беше нанесен удар, при който бе разрушен склад за боеприпаси в близост до летището, припомня един от най-изкъсо следящите войната в Украйна украински профили в Twitter.

Local channels report explosions in Dzhankoy and Oktyabr'skoye, occupied Crimea. Waiting for more info.



Especially Oktyabr'skoye could be interesting as it was subject to a strike 2 weeks ago that destroyed an ammo warehouse near the airfield. pic.twitter.com/X2aUWXfg0E