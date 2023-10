Обърнаха гръб по време на речта му: Протест срещу представител САЩ в ООН (ВИДЕО)

Те му обърнаха гръб, като целта им е била да покажат неодобрение, тъй като според тях липсва реакция от страна на правителството на САЩ срещу опасенията за правата на човека. ОЩЕ: ООН: Нуждата от хуманитарна помощ за Газа е 100 камиона на ден

Протестът се проведе, докато Тейлър завършваше двудневно изслушване за САЩ като част от периодичния преглед на Комитета за съответствието на страната с Международния пакт за граждански и политически права (ICCPR) в Женева.

Случващото се идва на фона на продължаващата повече от 10 дни война в Израел и тревогите за цивилното население в Газа. ОЩЕ: Бременни и без вода: 5500 жени в Газа трябва да родят следващия месец

Several participants protest US official's speech at UN by turning their backs https://t.co/zSOjCeSEQx pic.twitter.com/e5LaiwCPTc