"Огнището" Франция се разрасна: Европа гори от протести срещу цените, ниските заплати и образованието (ВИДЕО)

Не е само във Франция - в Испания, Италия, Португалия, Белгия, също и по-близо до нашите граници избухнаха граждански протести срещу високите разходи за живот, образованието и жилищните условия. Тази голяма вълна постепенно се надига и се стига до напрежение и сблъсъци със силите на реда в много европейски градове. В събота, 17 октомври, Франция отново беше засегната от мащабни демонстрации, като протестите срещу образователната система, нарастващите разходи за живот и състоянието на обществените услуги прераснаха в сблъсъци с полицията, в резултат на което бяха арестувани най-малко 1800 души, стотици служители на спешните служби бяха ранени, а обществени сгради бяха повредени от пожари.
France: The aftermath of yesterday's violent protests in the streets of Paris. https://t.co/xZczr6CXnl— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес заяви в неделя, че над 500 полицаи, членове на жандармерията и пожарникари са били ранени по време на безредиците, като броят на пострадалите все още е предварителен.
Франция: Между 550 000 и 800 000 души на протест, подпалиха историческа сграда. Париж е засегнат от грабежи и улични сблъсъци
Министерството на вътрешните работи оцени, че 550 000 души са участвали в демонстрациите в цялата страна, докато профсъюзът CGT посочи цифрата 800 000.
Насилието се разпространи в големи градове, включително столицата Париж, Марсилия, Лион, Бордо, Рен, Страсбург, Гренобъл, Ница и Лимож, където маскирани протестиращи подпалиха историческата кметска сграда: Огнен ад във Франция: Подпалиха историческото кметство в Лимож, камбанарията се срути.
🇫🇷🔥 Limoges city hall set on fire by rioters at the end of the Oct. 17 protest; the bell tower collapsed and the prefect says the building is "largely lost" Rioters attacked Limoges' hôtel de ville late Saturday afternoon after the Oct. 17 cost-of-living march, breaking windows and setting fire to the ground floor; cars were also burned outside. Firefighters arrived shortly after 6 p.m., and the flames reached the roof around 7 p.m. and were still burning at 8:10 p.m. The 43-meter bell tower collapsed. Prefect Maurice Barate said the roof fell onto the lower floors except in the west wing and two-thirds of the facade had disappeared, calling the building "largely lost," a "heritage catastrophe" and a "deliberate act" by rioters. The 19th-century building, opened in 1883 and inspired by Paris's city hall, is a listed monument. Interior Minister Laurent Nuñez confirmed the fire; Prime Minister Sébastien Lecornu said "we will not be intimidated." Earlier in Limoges, fireworks mortars were fired at police near the A20 interchange, a police vehicle was burned and shops were looted. Reported by AFP, franceinfo, Europe 1 and Flash FM. NOT CONFIRMED: Which artworks and decorations inside have been destroyed. Claims that works by Henri-Paul Motte, Jean-Joseph Weerts and Urbain Bourgeois are definitively lost have not been confirmed by officials, and no inventory has been published. I also found no figure on injuries or arrests in Limoges. Saturday's national mobilization against the cost of living drew a very large turnout, with CNews reporting more than 550,000 demonstrators, while violence was concentrated in Paris, Lyon, Marseille and Limoges, including a brief break-in at Marseille's city hall. The loss of a historic city hall turns a day of mostly peaceful marches into a symbolic national event and will dominate the political response. What to watch: the official damage and heritage assessment once the fire is out, arrests and charges for arson, the government's response including any new security measures, and whether the unions and student groups distance themselves from the violence. Sources: AFP; franceinfo / France 3 Nouvelle-Aquitaine; Europe 1; CNews; Flash FM; Haute-Vienne prefecture; Interior Ministry.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 17, 2026
Някои от най-тежките щети бяха отчетени именно в Лимож, където пожар обхвана 143-годишната кметска сграда на града. Регионалният префект Морис Барате заяви, че голяма част от сградата е била унищожена, като покривът се е срутил върху по-ниските етажи и само западното крило е останало до голяма степен непокътнато. Той оцени, че приблизително две трети от фасадата на сградата са били унищожени, и описа разрушението като голяма загуба за архитектурното наследство на града.
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В Марсилия демонстранти нахлуха в кметството, след като използваха улични барикади, за да разбият входа му. Един от протестиращите нарисува със спрей анархистки символ вътре в сградата, преди полицията да изгони групата. На други места в Марсилия протестиращите подпалиха контейнери за отпадъци и опустошиха общински полицейски участък.
В центъра на Париж се разразиха мащабни сблъсъци, като маскирани демонстранти хвърляха фойерверки, бутилки и павета по полицията, която отговори със сълзотворен газ. Вандали междувременно се възползваха и разграбиха централата на гиганта в областта на електронните спортове Vitality, откраднаха трофеи и запалиха на улицата огън от столове с логото на компанията. В сградата се намира тренировъчен център, кафене, магазин за сувенири, офиси и витрини с трофеи. Сега тя е в руини.
Protesters trash Team Vitality HQ in Paris Vandals ransacked the esports giant’s headquarters, made off with trophies, and torched a bonfire of the company’s branded chairs in the street. The building housed a training facility, a café, a merch store, offices, and trophy displays. Now it’s a wreck.— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026
Насилието се съсредоточи около площад „Република“ и булевард „Магента“, където групи разбиха витрини, нападнаха банки и ограбиха търговски обекти. Сред набелязаните обекти бяха бутик на „Лакост“, магазин за спортни дрехи и магазин за мобилни телефони. Други групи се опитаха да проникнат в универсалния магазин „Галерии Лафайет“, който е и известна туристическа дестинация, защото там човек безплатно може да се качи на покрива и да му се открие красива гледка към операта, Айфеловата кула и други парижки забележителности.
France: Protesters draped a yellow vest over the Marianne statue at Paris’s Place de la République during nationwide cost-of-living protests, evoking the Yellow Vest movement. The vest carried messages accusing police of maiming high school students. https://t.co/HDp8TQeGWn— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Протестиращите преобърнаха контейнери за рециклиране и запалиха кошчета за боклук, докато горящ камион доведе до разпространението на пламъците към близка сграда. Сълзотворен газ се разнесе по околните жилищни улици, принуждавайки жителите да затворят врати и прозорци. Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви, че цели улици са претърпели значителни разрушения.
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Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес обвини хиляди крайнолеви активисти, че са започнали нападенията срещу обществени сгради и силите за сигурност, преди други групи да се присъединят към безредиците, за да ограбят търговски обекти. Той заяви, че текат разследвания за установяване на отговорните за нападенията срещу полицейски служители, общински сгради и търговски обекти.
„Републиката няма да се поддаде на онези, които се опитват да наложат безредици и насилие“, заяви Нуньес. Министърът на вътрешните работи осъди разрушенията, но посочи, че правителството не възнамерява да обяви извънредно положение.
Френският президент Еманюел Макрон също реагира - още преди към него директно да бяха отправени заплахи от някои от протестиращите в Париж (общо над 100 000 души). „Ние обезглавихме Луи XVI! Макрон, можем да го направим отново!“, гласеше един от плакатите на протеста.
Paris engulfed in smoke after a night of massive protests More than 100,000 people reportedly took to the streets of the French capital. Some protesters set cars and trash bins on fire, built barricades, and smashed property. The press has already dubbed October 17 the “Day of Rage.” Footage from the streets showed scenes of chaos, with tensions running high. Some protesters even directed threats at President Macron. “We beheaded Louis XVI! Macron, we can do it again!” read one protest sign.— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026
Държавният глава призова в петък към сдържаност, като защити правото на демонстрации, но предупреди срещу нападенията на хора и имущество. Довечера, в 8 ч. местно време (в 9 ч. българско) той ще направи извънредно обръщение към нацията.
Безредиците още повече извадиха на показ различията в политическия пейзаж на Франция, докато президентът наближава края на мандата си. Догодина в страната ще се проведат избори за държавен глава. Жан-Люк Меленшон, лидер на лявата "Непокорна Франция", подкрепи студентските демонстрации, като същевременно осъди грабежите и разрушенията. Крайнодесният "вечен" кандидат за президент Марин льо Пен от "Национален сбор", от своя страна, осъди бунтовниците и обвини партията на Меленшон, че легитимира насилието.
Реакцията на правителството също е подложена на критики, тъй като властите се опитват да овладеят безредиците, без да засилват още повече напрежението около полицейската дейност и обществените услуги.
Американският президент Доналд Тръмп също се намеси - той твърди, че мигрантите са разрушили Франция, и призова французите да затворят границите си, "преди да е станало твърде късно". "Франция гори“, написа той в Truth Social.
Вълна от протести се разпространява из Европа
Воденото от студенти протестно движение, което започна във Франция, вдъхнови демонстрации и в други части на Европа, особено в Белгия и Италия. Гневът, свързан с образованието, нарастващите разходи за живот и обществените услуги, вече подхранва безредици по целия континент.
Протестите, организирани от студенти в белгийските градове Брюксел и Лиеж, прераснаха в сблъсъци, като полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия и задържа около 45 души в Лиеж.
Около 100 000 души участваха в мирен марш в Рим, докато сблъсъци в близост до катедралата „Дуомо“ в Милано доведоха до задържането на около 50 души. Маскирани младежи нападнаха полицията и запалиха пожари в центъра на града. Протестиращите там бяха около 5000 души, предимно млади хора. Те протестираха срещу високите цени, разходите за гориво, ниските заплати и претоварените обществени услуги.
Групи от протестиращи хвърляха камъни и пиратки, подпалиха барикади, ограбиха магазини и повредиха автомобил на карабинерите, докато полицията отговаряше със сълзотворен газ и водни оръдия и разчистваше площада. Десетки бяха ранени, включително полицейски служители: И Италия се превърна в бойно поле: Протести заради скъпотията и от ученици (ВИДЕО).
Подобни сблъсъци избухнаха още в Болоня и Торино, а министър-председателят Джорджа Мелони осъди насилието, като в същото време защити правото на протест.
A cost-of-living protest in Milan turned into hours of clashes near the Duomo Cathedral as masked youths attacked police and set fires in the city center. About 5,000 people, mostly young and many of them minors, marched against high prices, fuel costs, low wages and strained public services. Groups threw stones and firecrackers, set barricades on fire, looted shops and damaged a Carabinieri vehicle, while police responded with tear gas and water cannons and cleared the square. Around 50 people were detained, about half of them minors, and dozens were injured, including police officers. Similar clashes broke out in Bologna and Turin, and Prime Minister Giorgia Meloni condemned the violence while defending the right to protest.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Демонстрации обхванаха още Португалия, където десетки хиляди хора протестираха срещу жилищната криза и ниските заплати. Демонстрантите прекараха нощта на палатки в столицата Лисабон.
В Испания продължаващото движение за жилищни права предизвика масови шествия и протестни лагери, което допринесе за насрочването на предсрочни избори на 29 ноември. В Памплона избухнаха сблъсъци, след като контрапротестиращи се изправиха срещу митинг на испанския десен активист Вито Килес – първата спирка от неговото турне в навечерието на общите избори. Килес говори около 10 минути пред приблизително 50–100 свои поддръжници под строга полицейска охрана, като заяви, че област Навара е „по-испанска от всякога“. Вито Килес е испански десен онлайн коментатор и провокатор, роден през 2000 г. в Елче. Той нарича себе си журналист, но голяма част от испанската мейнстрийм преса го описва като агитатор и пропагандист.
Стотици леви и баски националистически настроени протестиращи организираха шествие срещу събитието, като някои хвърляха камъни и бутилки по полицията, запалиха контейнери за отпадъци и издигнаха барикади. Полицията отговори с настъпления и изстрелване на пяна, арестува трима души, сред които и 16-годишен тийнейджър, и съобщи за четирима леко ранени полицаи.
Spain: Clashes broke out in Pamplona as counter-protesters confronted a rally by Spanish right-wing activist Vito Quiles, the first stop of his tour ahead of the November 29 general elections. Quiles spoke for about 10 minutes to roughly 50–100 supporters under heavy police protection, declaring that Navarra is “more Spanish than ever.” Hundreds of leftist and Basque nationalist protesters marched against the event, and some threw stones and bottles at police, burned trash containers and set up barricades. Police responded with charges and foam projectiles, arrested three people, including a 16-year-old, and reported four officers lightly injured. Vito Quiles (full name Vito Zoppellari Quiles) is a Spanish right-wing online commentator and provocateur, born in 2000 in Elche. He calls himself a journalist, but much of Spain’s mainstream press describes him as an agitator and propagandist. https://t.co/mlnOVWHMO8— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Антиправителственото движение в Албания също се засили, след като към него се присъединиха ученици от гимназии и студенти. Те искат оставката на министър-председателя Еди Рама вече пети ден. Стотици души бяха задържани, а над 120 полицаи бяха ранени: Камъни, "Молотов" и водни оръдия: В пореден ден протестиращи избухнаха срещу Еди Рама (ВИДЕО).
Въпреки че до голяма степен протестите не са координирани, те привлякоха десетки хиляди демонстранти и в някои страни прераснаха в насилствени сблъсъци с полицията. Първи признаци за по-нататъшна мобилизация се появиха още в Гърция, Германия и Австрия.