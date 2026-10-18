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"Огнището" Франция се разрасна: Европа гори от протести срещу цените, ниските заплати и образованието (ВИДЕО)

18 октомври 2026, 15:22 часа 5945 прочитания 2 коментара
Снимка: Getty Images
"Огнището" Франция се разрасна: Европа гори от протести срещу цените, ниските заплати и образованието (ВИДЕО)

Не е само във Франция - в Испания, Италия, Португалия, Белгия, също и по-близо до нашите граници избухнаха граждански протести срещу високите разходи за живот, образованието и жилищните условия. Тази голяма вълна постепенно се надига и се стига до напрежение и сблъсъци със силите на реда в много европейски градове. В събота, 17 октомври, Франция отново беше засегната от мащабни демонстрации, като протестите срещу образователната система, нарастващите разходи за живот и състоянието на обществените услуги прераснаха в сблъсъци с полицията, в резултат на което бяха арестувани най-малко 1800 души, стотици служители на спешните служби бяха ранени, а обществени сгради бяха повредени от пожари.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес заяви в неделя, че над 500 полицаи, членове на жандармерията и пожарникари са били ранени по време на безредиците, като броят на пострадалите все още е предварителен.

Франция: Между 550 000 и 800 000 души на протест, подпалиха историческа сграда. Париж е засегнат от грабежи и улични сблъсъци

Министерството на вътрешните работи оцени, че 550 000 души са участвали в демонстрациите в цялата страна, докато профсъюзът CGT посочи цифрата 800 000.

Насилието се разпространи в големи градове, включително столицата Париж, Марсилия, Лион, Бордо, Рен, Страсбург, Гренобъл, Ница и Лимож, където маскирани протестиращи подпалиха историческата кметска сграда: Огнен ад във Франция: Подпалиха историческото кметство в Лимож, камбанарията се срути.

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Някои от най-тежките щети бяха отчетени именно в Лимож, където пожар обхвана 143-годишната кметска сграда на града. Регионалният префект Морис Барате заяви, че голяма част от сградата е била унищожена, като покривът се е срутил върху по-ниските етажи и само западното крило е останало до голяма степен непокътнато. Той оцени, че приблизително две трети от фасадата на сградата са били унищожени, и описа разрушението като голяма загуба за архитектурното наследство на града.

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В Марсилия демонстранти нахлуха в кметството, след като използваха улични барикади, за да разбият входа му. Един от протестиращите нарисува със спрей анархистки символ вътре в сградата, преди полицията да изгони групата. На други места в Марсилия протестиращите подпалиха контейнери за отпадъци и опустошиха общински полицейски участък.

В центъра на Париж се разразиха мащабни сблъсъци, като маскирани демонстранти хвърляха фойерверки, бутилки и павета по полицията, която отговори със сълзотворен газ. Вандали междувременно се възползваха и разграбиха централата на гиганта в областта на електронните спортове Vitality, откраднаха трофеи и запалиха на улицата огън от столове с логото на компанията. В сградата се намира тренировъчен център, кафене, магазин за сувенири, офиси и витрини с трофеи. Сега тя е в руини.

Насилието се съсредоточи около площад „Република“ и булевард „Магента“, където групи разбиха витрини, нападнаха банки и ограбиха търговски обекти. Сред набелязаните обекти бяха бутик на „Лакост“, магазин за спортни дрехи и магазин за мобилни телефони. Други групи се опитаха да проникнат в универсалния магазин „Галерии Лафайет“, който е и известна туристическа дестинация, защото там човек безплатно може да се качи на покрива и да му се открие красива гледка към операта, Айфеловата кула и други парижки забележителности.

Протестиращите преобърнаха контейнери за рециклиране и запалиха кошчета за боклук, докато горящ камион доведе до разпространението на пламъците към близка сграда. Сълзотворен газ се разнесе по околните жилищни улици, принуждавайки жителите да затворят врати и прозорци. Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви, че цели улици са претърпели значителни разрушения.

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Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес обвини хиляди крайнолеви активисти, че са започнали нападенията срещу обществени сгради и силите за сигурност, преди други групи да се присъединят към безредиците, за да ограбят търговски обекти. Той заяви, че текат разследвания за установяване на отговорните за нападенията срещу полицейски служители, общински сгради и търговски обекти.

„Републиката няма да се поддаде на онези, които се опитват да наложат безредици и насилие“, заяви Нуньес. Министърът на вътрешните работи осъди разрушенията, но посочи, че правителството не възнамерява да обяви извънредно положение.

Френският президент Еманюел Макрон също реагира - още преди към него директно да бяха отправени заплахи от някои от протестиращите в Париж (общо над 100 000 души). „Ние обезглавихме Луи XVI! Макрон, можем да го направим отново!“, гласеше един от плакатите на протеста.

Държавният глава призова в петък към сдържаност, като защити правото на демонстрации, но предупреди срещу нападенията на хора и имущество. Довечера, в 8 ч. местно време (в 9 ч. българско) той ще направи извънредно обръщение към нацията.

Безредиците още повече извадиха на показ различията в политическия пейзаж на Франция, докато президентът наближава края на мандата си. Догодина в страната ще се проведат избори за държавен глава. Жан-Люк Меленшон, лидер на лявата "Непокорна Франция", подкрепи студентските демонстрации, като същевременно осъди грабежите и разрушенията. Крайнодесният "вечен" кандидат за президент Марин льо Пен от "Национален сбор", от своя страна, осъди бунтовниците и обвини партията на Меленшон, че легитимира насилието.

Реакцията на правителството също е подложена на критики, тъй като властите се опитват да овладеят безредиците, без да засилват още повече напрежението около полицейската дейност и обществените услуги.

Американският президент Доналд Тръмп също се намеси - той твърди, че мигрантите са разрушили Франция, и призова французите да затворят границите си, "преди да е станало твърде късно". "Франция гори“, написа той в Truth Social.

Вълна от протести се разпространява из Европа

Воденото от студенти протестно движение, което започна във Франция, вдъхнови демонстрации и в други части на Европа, особено в Белгия и Италия. Гневът, свързан с образованието, нарастващите разходи за живот и обществените услуги, вече подхранва безредици по целия континент.

Протестите, организирани от студенти в белгийските градове Брюксел и Лиеж, прераснаха в сблъсъци, като полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия и задържа около 45 души в Лиеж.

Около 100 000 души участваха в мирен марш в Рим, докато сблъсъци в близост до катедралата „Дуомо“ в Милано доведоха до задържането на около 50 души. Маскирани младежи нападнаха полицията и запалиха пожари в центъра на града. Протестиращите там бяха около 5000 души, предимно млади хора. Те протестираха срещу високите цени, разходите за гориво, ниските заплати и претоварените обществени услуги.

Групи от протестиращи хвърляха камъни и пиратки, подпалиха барикади, ограбиха магазини и повредиха автомобил на карабинерите, докато полицията отговаряше със сълзотворен газ и водни оръдия и разчистваше площада. Десетки бяха ранени, включително полицейски служители: И Италия се превърна в бойно поле: Протести заради скъпотията и от ученици (ВИДЕО).

Подобни сблъсъци избухнаха още в Болоня и Торино, а министър-председателят Джорджа Мелони осъди насилието, като в същото време защити правото на протест.

Демонстрации обхванаха още Португалия, където десетки хиляди хора протестираха срещу жилищната криза и ниските заплати. Демонстрантите прекараха нощта на палатки в столицата Лисабон.

В Испания продължаващото движение за жилищни права предизвика масови шествия и протестни лагери, което допринесе за насрочването на предсрочни избори на 29 ноември. В Памплона избухнаха сблъсъци, след като контрапротестиращи се изправиха срещу митинг на испанския десен активист Вито Килес – първата спирка от неговото турне в навечерието на общите избори. Килес говори около 10 минути пред приблизително 50–100 свои поддръжници под строга полицейска охрана, като заяви, че област Навара е „по-испанска от всякога“. Вито Килес е испански десен онлайн коментатор и провокатор, роден през 2000 г. в Елче. Той нарича себе си журналист, но голяма част от испанската мейнстрийм преса го описва като агитатор и пропагандист.

Стотици леви и баски националистически настроени протестиращи организираха шествие срещу събитието, като някои хвърляха камъни и бутилки по полицията, запалиха контейнери за отпадъци и издигнаха барикади. Полицията отговори с настъпления и изстрелване на пяна, арестува трима души, сред които и 16-годишен тийнейджър, и съобщи за четирима леко ранени полицаи.

Антиправителственото движение в Албания също се засили, след като към него се присъединиха ученици от гимназии и студенти. Те искат оставката на министър-председателя Еди Рама вече пети ден. Стотици души бяха задържани, а над 120 полицаи бяха ранени: Камъни, "Молотов" и водни оръдия: В пореден ден протестиращи избухнаха срещу Еди Рама (ВИДЕО).

Въпреки че до голяма степен протестите не са координирани, те привлякоха десетки хиляди демонстранти и в някои страни прераснаха в насилствени сблъсъци с полицията. Първи признаци за по-нататъшна мобилизация се появиха още в Гърция, Германия и Австрия.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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