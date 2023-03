Огромен пожар в цех за пластмаса край Москва (ВИДЕО)

Огънят се е разпространил на над 5000 квадратни метра, съобщава още канала в Twitter. До сутринта пожарът е бил изгасен.

In the #Moscow region, a major fire broke out at night in a plastic production workshop. The fire spread over 5,000 square meters. By morning it was extinguished. pic.twitter.com/EUnPKStfy2