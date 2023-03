Окончателно: Дискредитираш руската армия, може да влезеш за 15 години в затвора

Наказанията са строги - глоби до пет милиона рубли или поправителни и принудителни дейности в срок до 5 години, или лишаване от свобода в продължение на 15 години.

Поправките бяха внесени по предложение на председателя на Държавната дума Вячеслав Володин. По думите му законодателната инициатива ще защити всички, които "днес, рискувайки своя живот, осигуряват сигурността на страната и нашите граждани."

"Всяко публично разпространение на лъжлива информация, а така също и публични действия, насочени към дискредитирането на въоръжените сили на руската федерация, доброволчески формирования, организации и лица, които съдействат за изпълнението на възложените от въоръжените сили на Руската федерация задачи, са недопустими", се казва в законопроекта.

Дали 8-годишно дете, което разкъсва лист хартия с нарисувано върху него руското знаме ще изпита на гърба си новия закон - предстои да видим:

A resident of #Moscow wrote a denunciation of an 8-year-old classmate of her daughter.



The girl in the video crumpled paper with the flag of #Russia. pic.twitter.com/wAOUD3ycKb