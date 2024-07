Орбан и Тръмп обсъдиха възможностите за мир в Украйна (СНИМКА)

Премиерът на Унгария Виктор Орбан се срещна с бившият американски президент Доналд Тръмп. Двамата са обсъдили "възможностите за мир" в Украйна.

Срещата се е състояла в имението на Тръмп "Мар-а-Лаго" във Флорида. Там е била следващата спирка от мисията за мир на Орбан.

"За мен беше чест да посетя президента Доналд Тръмп в "Мар-а-Лаго" днес. Обсъдихме начини за постигане на мир. Добрата новина на деня: Той ще го разреши!", написа в профила си в социалната мрежа "X" Орбан.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5