Посредник между Путин и Тръмп? Орбан отива при бившия президент на САЩ

Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне с бившия президент на САЩ Доналд Тръмп в имението му в Мар-а-лаго (Палм Бийч, Флорида). Това ще се случи в четвъртък, 11 юли, след края на срещата на върха на НАТО във Вашингтон, твърди Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Orban will meet Trump at his Mar-a-Lago estate in Florida after the NATO summit, Bloomberg quoted sources as saying



"The visit is likely to heighten fears that the Hungarian leader is working as an intermediary between Putin and Trump," the publication wrote.



Previously, Orban… pic.twitter.com/zgjgx3LsbD