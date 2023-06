Орбан в неловка ситуация с молдовския президент Мая Санду (ВИДЕО)

Кадри запечатаха момента, в който президентът на Молдова Мая Санду го посреща в края на червената пътека, Орбан се навежда да й целуне ръка, но Санду не му позволява това и рязко отдръпва ръката си, показвайки му, че нещо повече от обикновено ръкостискане й е неприятно. Унгарският политик остава в ступор в следващите няколко секунди преди да успее да се съвземе и да се обърне към камерите.

Припомняме, че правителството на Орбан влезе в пореден скандал днес след като публикува видео с карта на Украйна, на която Кримският полуостров не е част от нея. Киев реагира остро с официален демарш с настояване Будапеща да спре с провокациите и да се придържа към нееднократно заявената си позиция за подкрепа на териториалната цялост и суверенитет на Украйна, както и към международните си ангажименти в рамките на ЕС и НАТО.

Ohh, how awkward it was for Orban at the meeting with the President of Moldova Maia Sandu. pic.twitter.com/enrLUQ7Xq1