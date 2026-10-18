Открийте разликите с България: Литва спря опит за палеж на Starlink-антени и обвини Русия

След подобен случай в България - снощи, 17 срещу 18 октомври, е бил направен опит за подпалване на обект, в който се съхранява оборудване на сателитната система Starlink в Литва. Вероятно Русия стои зад опита за подпалване на литовската компания, в която се държи то, заяви министър-председателят Миндаугас Синкевичюс. Това е станало малко след полунощ снощи. "Властите бяха предупредили компанията за възможни атаки, мерките за сигурност бяха засилени и опитът се провали“, заяви Синкевичюс в публикация във Facebook.

Той посочи, че литовските власти наблюдават „много внимателно“ дейностите на враждебни държави и предприемат мерки за защита на хората и тяхното имущество.

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Литва свърза случилото се с хибридната война на Русия

Подобни или свързани инциденти вече са се случвали в чужбина, включително у нас и в Полша, припомни по-късно Синкевичюс пред LRT RADIO, като свърза инцидента с хибридната война на Русия срещу Европа.

„Около 02:00 часа беше направен опит да бъдат подпалени сателитни антени и контролен модул. Бяха открити запалителни течности, както и съдове с обем от 3 до 10 литра. Факт е, че това явно беше опит за саботаж или отвличане на вниманието, тъй като наблюдаваме подобни действия, които се повтарят из цяла Европа. Очевидно е, че [...] това е част от хибридната война на Русия, включваща актове на саботаж“, заяви той.

„Ще разберем повече за това кой го е поръчал, как се е случило всичко и кой стои зад това. Вероятно вече е ясно кой го е поръчал – това е руската страна“, категоричен е премиерът на балтийската членка на НАТО.

Снимка: Getty Images

Министърът на отбраната Робертас Каунас също потвърди информацията, но подчерта, че все още не може да предостави допълнителни подробности. „Инцидентът беше овладян и предотвратен, но в момента се разследва“, заяви министърът пред журналисти в неделя.

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Йолита Орентайте, ръководителка на отдела за комуникации в Службата за пожарна безопасност и спасяване (PAGD), съобщи, че по случая е започнало досъдебно разследване. Тя отказа да коментира повече.

Премиерът свика заседание на Комисията за национална сигурност за понеделник, за да се разгледат както опитът за палеж, така и инцидентът с разбил се дрон в северната част на Литва в неделя.

По-рано страната обяви тревога за въздушно нападение, след като неизвестен дрон се разби в окръг Пасвали, близо до село Юодзенис, съобщава LRT. „Бяха активирани мисиите за противовъздушна отбрана на НАТО и излетяха изтребители, за да идентифицират обекта. За съжаление, поради метеорологичните условия не беше възможно да се установи визуален контакт. (...) Според най-новата информация от полицията отломките може да са повредили граждански автомобил“, заяви министърът на отбраната Робертас Каунас. Според него обектът вероятно е дошъл от полска територия. Министър-председателят Миндаугас Синкевичюс заяви, че инцидентът трябва да бъде разследван като саботаж. Литовският президент Гитанас Науседа отбеляза, че това е признак за разширяване на руската война срещу Украйна към източния фланг на НАТО и ЕС.

Как реагираха властите в България при подобен инцидент?

В България палежът не бе предотвратен. В продължение на три дни МВР и службите за сигурност не съобщиха публично за инцидента. За него стана известно едва в края на работния ден на 12 октомври, когато съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев оповести случая. Твърди се, че палежът е извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври. От общо 18 антени 11 са били умишлено подпалени и напълно унищожени. Записите от охранителните камери показват две лица с маски.

Главният секретар на МВР Любомир Николов каза, че има заподозрени, но като цяло властите не оповестиха никаква друга информация. Премиерът Румен Радев дори предупреди директора на ДАНС да не изнася ключови данни, за да не се възпрепятства разследването.

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Faktor.bg съобщи, че двама чуждестранни граждани - на 20 и 21 години - са задържани за палежа на антените от сателитната система Starlink край телепорта в Плана планина. Според изданието двамата младежи са притежавали германски паспорти, но не са етнически германци. Те са влезли легално в България през граничния пункт "Кулата" и са арестувани на 12 октомври, понеделник. Информацията за самоличността им обаче все още не е официално потвърдена.

Мрежата на Starlink, по-конкретно военният ѝ елемент Starshield, е много важна за комуникацията и военните действия на украинската армия в защитата ѝ срещу Украйна. През последните дни от Белия дом бяха наредили ограничаване на скоростта, което сериозно засегна въоръжените сили на страната при операциите с дронове и в други аспекти. Ограниченията все още не са напълно отстранени.