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Пак без Европа: Кремъл се съгласи за тристранна среща в ОАЕ за Украйна

23 октомври 2026, 14:33 часа 935 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Пак без Европа: Кремъл се съгласи за тристранна среща в ОАЕ за Украйна

Кремъл заяви в петък, че е планирано да се проведат нови тристранни мирни преговори за Украйна в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, за „първата половина на ноември“, предаде Анадолската агенция. „Преговорите са насрочени за първата половина на ноември в Абу Даби“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери по време на брифинг за пресата, отбелязвайки, че те ще се съсредоточат върху гарантирането на сигурността на Русия и Украйна, след като бъде постигнат мир между двете страни.

Коментарите идват ден след като руският диктатор Владимир Путин прие специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Константиновия дворец в Санкт Петербург, след което помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви пред репортери, че Путин е предал „принципната“ готовност на Москва да възобнови тристранните мирни преговори за Украйна през ноември.

„Нашият президент информира Стив Уиткоф, че по принцип сме готови да възобновим тристранните преговори около 10 ноември“, каза Ушаков след разговорите, добавяйки, че готовността на Москва за тристранни преговори е особено важна за въпроса за изграждането на следвоенна „система за сигурност“ за Русия и Украйна.

Нито американските, нито украинските власти са коментирали изявленията на Песков

Пак без Европа

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Коментирайки дали Москва изключва възможността преговорите да станат четиристранни с участието на Европа, Песков заяви, че „нищо не може да се изключи априори“.

„Преговорите, които обсъждаме – насрочени за първата половина на ноември в Абу Даби – ще се проведат в тристранен формат“, каза Песков, добавяйки, че началната фаза на тези дискусии ще следва тристранен формат, въпреки че е ясно, че обсъждането на архитектурата на европейската сигурност без други участници „няма да е възможно“. ОЩЕ: Зеленски се надява на нови тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ до началото на ноември

 

 

 

 

 

 

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Кремъл Дмитрий Песков война Украйна мир Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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