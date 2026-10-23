Пак без Европа: Кремъл се съгласи за тристранна среща в ОАЕ за Украйна

Кремъл заяви в петък, че е планирано да се проведат нови тристранни мирни преговори за Украйна в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, за „първата половина на ноември“, предаде Анадолската агенция. „Преговорите са насрочени за първата половина на ноември в Абу Даби“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери по време на брифинг за пресата, отбелязвайки, че те ще се съсредоточат върху гарантирането на сигурността на Русия и Украйна, след като бъде постигнат мир между двете страни.

Коментарите идват ден след като руският диктатор Владимир Путин прие специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Константиновия дворец в Санкт Петербург, след което помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви пред репортери, че Путин е предал „принципната“ готовност на Москва да възобнови тристранните мирни преговори за Украйна през ноември.

„Нашият президент информира Стив Уиткоф, че по принцип сме готови да възобновим тристранните преговори около 10 ноември“, каза Ушаков след разговорите, добавяйки, че готовността на Москва за тристранни преговори е особено важна за въпроса за изграждането на следвоенна „система за сигурност“ за Русия и Украйна.

Нито американските, нито украинските власти са коментирали изявленията на Песков

❗️Kremlin spokesman Dmitry Peskov says trilateral talks between the United States, Ukraine and Russia will take place in Abu Dhabi in the first half of November. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2026

Пак без Европа

Коментирайки дали Москва изключва възможността преговорите да станат четиристранни с участието на Европа, Песков заяви, че „нищо не може да се изключи априори“.

„Преговорите, които обсъждаме – насрочени за първата половина на ноември в Абу Даби – ще се проведат в тристранен формат“, каза Песков, добавяйки, че началната фаза на тези дискусии ще следва тристранен формат, въпреки че е ясно, че обсъждането на архитектурата на европейската сигурност без други участници „няма да е възможно“. ОЩЕ: Зеленски се надява на нови тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ до началото на ноември