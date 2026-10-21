Зеленски се надява на нови тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ до началото на ноември

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя американското предложение за провеждане възможно най-скоро на тристранни преговори на ниво преговарящи между Украйна, Русия и САЩ, за предпочитане не по-късно от началото на ноември, пише Ройтерс.

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В изявление пред медиите чрез Уотсап Зеленски каза, че подобна среща може да бъде посветена на обсъждането на мирни предложения и на възможността за среща на равнище лидери. Той добави, че е разговарял с американски представители след проведените в Санкт Петербург преговори между специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин.

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