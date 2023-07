Пак жест на добра руска воля: Руски военни блогъри алармират за поредна позиция (ВИДЕО)

Става въпрос за т.нар. участък на фронта "Времевски", на линията на селата Старомайорско - Урожайно. Старомайорско беше превзето от украинците преди няколко дни: Украински части потвърдиха: Завладяхме Старомайорско (ВИДЕО). Урожайно е буквално до него, от другата страна на река Мокри Яли, на 9 километра южно от Велика Новоселка.

Тревожни сигнали за съдбата на Урожайно от руска гледна точка дават руските военни блогъри Романов и Семьон Пегов (WarGonzo).

"Много опасна ситуация. Противникът е плътно (до Урожайно). Цял ден има въздушни и артилерийски удари, използват се касетъчни боеприпаси. Видно е, че в своето състояние 305-ти артилерийски полк (на руската армия) не може да отговори с контрабатарейни мерки", пише в руския телеграм канал "Романов Лайт".

Repost: 🇷🇺milblogger Romanov reports that the AFU is seriously contesting Urozhaine.



"The enemy very tightly took up the settlement. All day Ukrainian aviation and artillery worked, they threw cluster/tear gas. A very dangerous situation. Staromaiors'ke is still AFU… pic.twitter.com/iDm5rJyLHT