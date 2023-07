Путин по бели гащи за войната в Украйна: Говори едно, става друго (ВИДЕО)

Най-показателно от цялото събитие беше как руският диктатор си замълча по отношение на върнатите от Турция украински командири, водили частите (включително "Азов“), които защитаваха "Азовстал". Той беше попитан за случая, но го остави без коментар. Без коментар е как Путин позволи освобождаването на тези хора от плен, след като режимът му сочи "Азов" за символ на нацизъм – само че кумецът на Путин Виктор Медведчук беше разменен за тези украински командири: Размяна на пленници: Украйна освободи 55 руснаци срещу бойци от полка "Азов" (СНИМКИ). Медведчук вече регистрира политическа формация "Другата Украйна" в Русия.

Същевременно Путин изпадна в друга неловка ситуация що се отнася до развитието на войната. По думите му, руснаците не можели да спрат да стрелят, тъй като "украинската армия настъпва, тя е в атака, реализира мащабно стратегическо настъпление".

For the first time, Putin says Russians can't stop firing back while Ukrainians are attacking. pic.twitter.com/Jdig2e0jg4 — Dmitri (@wartranslated) July 29, 2023

Малко по-късно обаче руският диктатор заговори така: "Нашите военни не само отбиват атаките на противника, но и преминават в контранастъпление". Версията му е, че в последните дни украинската армия претърпяла големи загуби – в хора и в техника.

Уникален момент от "въпроси – отговори на Путин за Украйна" е и твърдението му, че война между Русия и САЩ не иска никой, но и че "ако някой иска сблъсък между Русия и НАТО, ние сме готови". Отделно, той опита да омаловажи въпроса с постоянното отвеждане в Русия на украински деца от окупираните от руснаците украински земи – неговата версия е, че руснаците помагали и спасявали тези деца. От съда в Хага никой не се бои, каза още диктаторът.

Развитие на военните действия на фронта в Украйна

Най-скорошният противовес на думите на Путин е поредната атака с дронове в руската столица Москва, часове след уверенията му как Украйна хем не иска мир, хем прави мащабна контраофанзива, хем руснаците я спират и контраатакуват. Тези атаки стават по-чести: Голям взрив след нова атака с дронове срещу Москва (ВИДЕО)

Рано сутринта на 29 юли украинската армия е нанесла успешен удар по Чонгарския мост. Този мост свързва Крим с Херсонска област, по него минава голям жп път. Твърдението за успешния удар направи украинското управление по стратегически комуникации в канала си в Телеграм. Това е втори удар по съоръжението. По-рано назначеният от руснаците управител на окупираната част на Херсонска област Владимир Салдо съобщи в канала си в Телеграм, че по моста били изстреляни 12 ракети Storm Shadow, но всичките били свалени от руското ПВО. "Движи ги нечовешка злоба", каза още Салдо. Визуално потвърждение на което и да е от двете твърдения за моста – украинското и руското, няма.

Преди това, в нощта на 28-ми срещу 29-юли беше нанесен удар по руски оръжеен склад в Казашкия залив на Крим. Видеокадри от случилото се публикува украинската военна разузнавателна служба:

In the Cossack Bay of the occupied #Crimea, an ammunition depot of the occupiers exploded at night, the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of #Ukraine reports. pic.twitter.com/DOUnug75bN — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2023

В окупирания от 2014 година насам град Донецк също беше нанесен успешен удар по руски оръжеен склад – видеокадри от атаката бяха публикувани снощи:

В Запорожието големи промени на фронта няма, защото според популярния руски военен телеграм канал „Рибар“ през вчерашния ден е имало сериозни дъждове и те са пречели. Но точно за тази част на фронта или по-точно участъка „Времевски“ (където битките сега са по линията Старомайорско – Урожайно), по направлението Велика Новоселка – Бердянск, руският военен блогър с прякор Росс Марсов пише в Телеграм, че правилно било решено руснаците да отстъпят, защото за 2 месеца загубили поне 20 гаубици и оръдия:

Russian blogger Ross Marsov says Russians have lost around 20 artillery guns, which equals to one artillery battalion, just in "Vremevsky ledge" (Staromlynivka axis) in the past two months. pic.twitter.com/r2FDEqGBxE — Dmitri (@wartranslated) July 29, 2023

Какво прави украинската артилерия именно срещу тежкото руско въоръжение може да се види от долните видеокадри – поразена руска ракетна система за залпов огън пак в Запорожието, като изглежда тя е обстреляна с касетъчни боеприпаси:

Russians demonstrating extensive damage dealt to the MLRS in the Zaporizhzhia direction, it is claimed the damage was done with cluster munitions.



Sound is very poor so it's not easy to catch all words. pic.twitter.com/qDVPWGtpzf — Dmitri (@wartranslated) July 29, 2023

Точно в участъка „Времевски“, геолокализирани кадри как руснаците обстрелват украински позиции показват украински напредък – стрелбата по тези позиции е нещо ново, тъй като до този момент в този участък на фронта не е имало украински позиции на това място. Става въпрос за северните покрайнини на Приютно, на 16 километра югозападно от Велика Новоселка:

При Бахмут украинската армия вече е в северозападните покрайнини на Курдюмовка – на 12-15 километра южно от Бахмут. Украинският натиск срещу цялата южна руска линия на отбрана на Бахмут остава силен – Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут), Андреевка (10 километра южно от Бахмут) и Курдюмовка. При Клещеевка обаче интензивността на украинските атаки през последното денонощие спаднала, защото валяло силно, казва известният руски военен блогър Русич.

The 77th brigade fired beautifully at Russian infantry in Bakhmut pic.twitter.com/msaEODOr4s — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 29, 2023

New combat footage from the 3rd company of the 3rd separate assault brigade.



"Offensive on Bakhmut. Taking positions of the occupiers. During the clearing of the trenches, the enemy fired at the assault groups. Despite this, the fighters continued the assault on the dugouts,… pic.twitter.com/XATKfRI6kC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 29, 2023

Руската стратегия – време за лъжи

В дневния доклад на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се обръща внимание как все повече руски военни блогъри полагат усилия да представят украинската контраофанзива като провал – дори когато има явни украински победи, те да се омаловажават. Публикуват се стари видеокадри, като това се повтаря постоянно с претенция, че се показват нови и нови украински загуби, предимно на украинска военна техника – в библиографията на днешния анализ ISW посочва поименно постове на руски военни телеграм канали, които са лъжа.

Американските експерти изказват и предположение, че някои блогъри говорят в тон с Кремъл за украинската контраофанзива, защото не искат да споделят съдбата на Игор Гиркин: Арестуваха символа на руския сепаратизъм в Донбас Игор Гиркин, ФСБ провежда обиски