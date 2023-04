Папата даде съвет за мира

„А само от политики, способни да гледат към по-голямата картина и развитието на всички: политики, внимателни към отделните хора, бедните и бъдещето, а не само към властта, печалбата и настоящето“, смята главата на римокатолическата църква. ОЩЕ: Папата: Оръжието в конфликт е знак за слабост

#Peace will never come by pursuing individual strategic interests, but only from policies capable of looking to the bigger picture and the development of all: policies attentive to individuals, the poor and the future, and not merely to power, profit and the present.