Папата: Оръжието в конфликт е знак за слабост

Той написа, че преговорите, посредничеството и помирението изискват смелост, след което призова за мир. ОЩЕ: Папата се моли за "утрешния мир" в Украйна

Папа Франциск неведнъж е коментирал конфликтите по света, както и войната в Украйна. Припомняме, че в края на миналата година Ватиканът дори предложи преговорите между Украйна и Русия да се проведат на тяхна територия като "неутрално място". Това съобщава La Stampa. Друго предложение на Ватикана е негови представители да станат посредници в тези преговори, както и да се включат и други страни в тях - представители на САЩ и на ЕС. ОЩЕ: Ватиканът предложи да бъде място за преговори между Украйна и Русия

Using weapons to resolve conflicts is a sign of weakness and fragility. Negotiation, proceeding in mediation, and conciliation require courage. #Peace