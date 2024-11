Папата се срещна с бивши израелски заложници на "Хамас"(ВИДЕО)

Папа Франциск прие израелски заложници, прекарали месеци в плен на "Хамас" в Газа, съобщиха от информационния канал на Ватикана.

Шестнадесет души - десет жени, четирима мъже и две деца - присъстваха на срещата.

Израелското посолство към Светия престол описа срещата като "трогателна", добавяйки, че тя "показва близостта на папата с жертвите и неговия ангажимент за тяхното освобождаване".

Един от присъстващите подари на папата футболна фланелка с името на Тал Шохам, член на семейството, взет за заложник заедно със съпругата, децата, тъщата и други роднини.

Няколко участници в срещата държаха снимки с имената на техните изчезнали близки и с надписи „Върнете го у дома“. Папа Франциск докосна всяко изображение като жест на благословия и спря в тиха молитва. ОЩЕ: "Хамас" отхвърли предложението на Египет за примирие и пускане на заложници

“𝐌𝐚𝐲 𝐆𝐨𝐝 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐨𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬”: @𝐏𝐨𝐧𝐭𝐢𝐟𝐞𝐱 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐡𝐨𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬.



Yesterday, a special Israeli delegation of former hostages and families of those… pic.twitter.com/Q1GsdAZcLa