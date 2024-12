Папомобилът вече ще бъде електрически (ВИДЕО)

Франциск ще има нов папамобил, съобщиха от информационния канал на Ватикана.

Главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz Ола Келениус и други членове на екипа подариха на папата нов папомобил. Келениус описа преживяването като „голяма чест", обръщайки внимание на всички нужди на Светия отец.

По молба на папа Франциск целият екип, работил по автомобила, присъства на доставката.

Превозното средство е нов електрически кабриолет, G-Glass. То подарено по случай така наречената "Юбилейна година във Ватикана" през 2025 г. и е единствено по рода си, зелено и специално пригодено за нуждите на папа Франциск.

🎥 VIDEO | Pope Francis unveiled a new Popemobile: an electric Mercedes-Benz equipped with a special system to shield him from the cold Roman winter. pic.twitter.com/4ZXReNBqFV