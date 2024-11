"Имат си къде да спят (на легла), а ние спим по пода. Те са на топло и уютно, ние през това време живеем затънали до шията в ла*на". Това са само две реплики на вероятно руски войник, който снима укритие, за което твърди, че е на севернокорейски войници, дошли да се бият в подкрепа на армията на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Видеото е кратко, под минута, но показва „невиждани удобства“ за севернокорейците – освен че имат легла, имат генератор, печка, чайник, даже плазмен телевизор: Севернокорейските войници в Русия се отдали на гледане на порно: Информация на коментатор на FT

Russian soldier laments that North Korean soldiers supposedly have far better living conditions. Putin's elite have somehow managed to become not just second-rate, but third-rate soldiers in their own army.

Друг видеопример за мизерията на руските войници – командир на една от частите в рамките на руското военно доброволческо формирование "Барс", което се оформи по времето, когато Путин се правеше, че не праща армията си да помага на руските сепаратисти в Донбас, сега проси помощ. 170 момчета мръзнат на фронтовата линия, събирайте дрехи, гласи призивът му: "Зимата идва, имаме нужда от топли дрехи, армията нищо не ни дава – казват, че обезпечението е лошо".

A rear commander from the second-tier elite of Putin's regime, part of the Bars-20 unit, is asking for help with warm clothing for "170 boys who are freezing on the front line".