Песков отрече Русия да е искала военна помощ от Китай

От Кремъл заявиха още, че САЩ и ЕС твърдят, че руските части ще атакуват големи градове в Украйна. Песков нарече тези обвинения "грозна провокация", съобщава BBC.

Във връзка със санкциите, наложени на Русия от Запада, говорителят на Путин заяви още, че "последиците от икономическата война срещу Русия ще бъдат сведени до минимум".

Припомняме, че по-рано днес западни медии съобщиха, че руските власти са поискали от Китай да предостави военна техника за подкрепа на военната операция в Украйна. Информацията бе оповестена от Financial Times, The New York Times и The Washington Post, позовавайки се на американски официални лица. Според тях Москва е искала от Пекин военна техника и друга помощ от началото на инвазията в Украйна. Според източници на Financial Times Русия ще изчерпа някои видове оръжия към средата на третата седмица от войната. "Ню Йорк Таймс" отбелязва, позовавайки се на свои събеседници, че Русия също е поискала от Китай допълнителна икономическа помощ, за да се противопостави на последиците от икономическите санкции.

