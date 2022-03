Русия моли Китай за военна помощ от самото начало на инвазията

Руските власти са поискали от Китай да предостави военна техника за подкрепа на военната операция в Украйна. Това пишат Financial Times, The New York Times и The Washington Post, позовавайки се на американски официални лица. Според тях Москва иска от Пекин военна техника и друга помощ от началото на инвазията в Украйна