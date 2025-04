Пламна нефтено депо в Новоросийск: "Дългият Нептун" ли го удари? (ВИДЕО)

Голям пожар бушува в нефтено депо в Новоросийск. Според местни източници, преди инцидента руските канали са съобщили за ракетна заплаха. По първоначална информация става въпрос за атака с ракети "Дългия Нептун". Местните също съобщиха, че са чули три експлозии. За момента няма данни от пожара, избухнал в промишлената зона на село Кириловка. 27 души се борят със стихията.

🚨 A fire is reported near an oil depot in Novorossiysk, Russia. The cause of the blaze is still unknown. pic.twitter.com/4WKZy35GhC