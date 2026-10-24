Подробности за стрелбата в Париж: Стрелецът отмъщавал за разрушените магазини при протестите

След като вчера мъж откри огън по случайни минувачи, вследствие на което загина един човек, а бяха ранени петима други, включително и 12-годишно момиче, стрелецът заявил в полицията, че иска да нападне чернокожи и араби, предаде френският вестник Le Monde. В дома му е намерено копие от „Моята борба“. Той твърди, че е действал в отговор на ексцесиите по време на демонстрациите на 17 октомври и многобройните сцени на плячкосване и вандализъм на магазини.

Имало и расистки подбуди

По време на ареста си в петък, 23 октомври, в Койниер (Ивлин), мъжът по същество се е похвалил, че е „отмъстил на собствениците на магазини“, като е нападнал „чернокожи и араби“, според информация, получена от Le Monde от съвпадащи източници.

Това изявление на предполагаемият извършител е направено пред първите отзовали се полицаи, е една от причините Националната антитерористична прокуратура (PNAT) да започне разследване по обвинения в „убийство и опит за убийство във връзка с терористично начинание и с отегчаващото обстоятелство, че действията са извършени поради реална или предполагаема принадлежност към така наречената раса, етническа принадлежност, нация или религия“.

39-годишният заподозрян е задържан в централата на антитерористичното звено, а в събота следователите чакат да видят дали расистките му забележки ще бъдат повторени по време на разпита. Задържането му е удължено с 24 часа след първоначален разпит, фокусиран върху неговата самоличност и произход. ОЩЕ: Стрелба по улиците на Париж: Разследват тероризъм (ВИДЕО)