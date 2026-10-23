Стрелба по улиците на Париж: Разследват тероризъм (ВИДЕО)

Един човек е убит, а най-малко четирима са ранени след като мъж е произвел залпове от колата си на улицата в района на Париж. Случаят е от тази сутрин, съобщава Le devoir. Според беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA сред ранените има и 12-годишно момиче. Случаят е поет от Националната прокуратура за борба с тероризма (PNAT) във Франция. Разследва се „убийство във връзка с терористично начинание“.

Стрелецът „очевидно е стрелял на случаен принцип и е искал да предизвика касапница“, каза кметът на Трап Али Рабех по новинарския канал BFMTV.

„Починалият е от африкански произход“ и „лице в критично състояние е от северноафрикански произход“, заяви още Рабех. Събитията бяха описани като „много сериозни“ от френския премиер Себастиан Льокорню.

Има арестуван

Стана ясно, че мъж е задържан. Мъжът е бил бързо задържан от полицията в съседния град Коиние, потвърди полицейски източник.

Кадри в социалните мрежи показват, че мястото на инцидента е оградено с полицейски ленти. ОЩЕ: Трагедия в Орегон: Непълнолетен откри стрелба в училище, има загинали (ВИДЕА)

⚡️ Breaking: Man opens fire on passersby from a car near Paris One person was killed and four others were injured, including a 12-year-old girl. Police have detained the suspect. Investigators are not ruling out a possible terrorist motive behind the attack. — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026