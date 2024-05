Пожар в немска фирма, произвеждаща оръжия за Украйна (ВИДЕО)

Заводът принадлежи на компанията Diehl Defence, която се занимава с разработка на система ПВО IRIS-T, уточнява украинската агенция УНИАН.

Германия вече прехвърли три такива системи на Украйна, а през април ръководителят на отбранителната компания обяви прехвърлянето на друга система IRIS-T в Украйна.

IRIS-T е зенитно-ракетен комплекс (ЗРК) със среден обсег, разработен от германската компания Diehl Defense през 2014 г. и предназначен за унищожаване на крилати и балистични ракети, както и на самолети, хеликоптери и БПЛА.

Отровен облак е надвиснал над Берлин след пожара, като пожарникарите предупреждават, че може да се образува смъртоносен циановодород, тъй като в завода са били съхранявани сярна киселина и меден цианид и химикалите са се запалили.

‼️ A defense-industrial company factory is on fire in Berlin



According to media reports, a fire with toxic smoke occurred at a metallurgical plant of the defense-industrial company Diehl. The company is the main contractor of the IRIS-T production program and ammunition for this… pic.twitter.com/jZBBXTEdSm