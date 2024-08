Показно: Украйна сваля руски дронове с хеликоптери (ВИДЕО)

Почти 14 000 дрона с голям обсег, предимно клас "Шахед", е изстреляла Русия срещу цели в Украйна от началото на войната. В това число не влизат други класове безпилотни летателни апарати - "Ланцет", FPV дронове и т.н.

Още: Колко ракети и дронове е изстреляла Русия във войната и колко са свалени: Данни от ген. Сирски

В последно време Украйна намери нов начин да се бори с тази нова военна заплаха, която се разгърна чрез войната като иновация във военното дело. Досега Украйна се е справила с почти 9300 дронове, а новият метод, който ползва, се дискутира и в руски пропагандни телеграм канали – например Fighterbomber, който е поддържан от руски военен пилот от запаса.

За какво става въпрос – поради по-бавната си скорост на полет, дроновете са уязвими за прехващане от граждански самолети (например селскостопански), от военни самолети за тренировъчни полети, както и от хеликоптери. За целта, в летателното средство-прехващач трябва да има стрелец – с картечница. И методът работи:

The crew of a Ukrainian Mi-8 helicopter shot down a Russian UAV with fire from a mounted machine gun as part of combined air defense operations. pic.twitter.com/3mHOprQhgE