Покровск: Важен фар за руската военна мощ. Руски канали се оплакват от руски лъжи за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Покровск е частично доказателство, че руските военни ресурси вероятно намаляват. В предишни случаи руската армия атакуваше често директно, фронтално, но сега има промяна в подхода. Това заяви говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов, цитиран от специализираното украинско издание Defense Express. Той уточни, че половината и дори повече от всички руски атаки с пехота стават в Покровското направление – малки групи, които опитват да завземат колкото може повече позиции на юг и запад от Покровск.

Думите на Трехубов всъщност отразяват оценката на о.з. полковник Константин Машовец, който неколкократно изрази мнение, че руската армия още не се опитва да обкръжи изцяло Покровск, а разширява фронта край град от юг и на югозапад и търси слаби точки за директна атака, подобно на Авдеевка. Защо – защото според Машовец в момента руските части при Покровск нямат достатъчно ресурси, за да тръгнат изцяло да обкръжават града – трябва да дойдат допълнителни подкрепления за такава цел: Признаци на затишие в руската офанзива: Подготовка за нов натиск или друго? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украйна не спира да унищожава руски военни ресурси

Украинският генщаб се похвали, че на 26 януари в Орловска област е извършена успешна операция с удар с дронове по голям руски оръжеен склад. Съоръжението е поразено и са унищожени над 200 дронове клас „Шахед“, твърдят украинците. Губернаторът на Орловска област Андрей Кличков не потвърди директно, че има удар – в официалния си канал в Телеграм написа, че имало един свален с електронно заглушаване дрон и че "на мястото на инцидента работят аварийни служби". Репликата е показателна. А на този фон се появиха видеокадри как с удар с американска ракетна система за залпов огън HIMARS е поразен радар, обслужващ руски ПВО системи С-300/С-400:

The 15th Separate Artillery Reconnaissance Brigade with the help of HIMARS, takes out a Russian 96L6E radar used in S-300/S-400 air defense systems. pic.twitter.com/zlp4j0C206 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 27, 2025

През 2024 година Украйна е привлякла 1,5 млрд. долара за военнопромишления си комплекс, като това са средства, които вече се реализират, а не просто поети ангажименти. Доста са парите, които се харчат по т.нар. датски модел. Тоест, инвестират се средства в обещаващи идеи, които са вече представени на основателна теоритична база, като става въпрос за 500 млн. долара. Пари идват и с гаранции със замразени руски активи.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна държи постоянно ниво вече от три дни насам – на дневна база има съвсем лек спад, от само 7 бойни сблъсъка по-малко. Общо за 27 януари бойните сблъсъци са 159. Почти същият остава и мащабът на използваните от руснаците авиационни бомби – 60, с 2 повече на дневна база. Половината от тези бомби (30) са използвани на руска територия, в Курска област. Запазва се и мащабът на руския артилерийски обстрел – 5000 изстреляни снаряда и на 27 януари. Увеличение има само при използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе, с около 300, до над 2400, това са най-важните числа от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление, без изненади, е Покровското направление – 85 руски пехотни атаки са спрени там за изминалото денонощие. За сравнение, само 8 са руските пехотни атаки в съседното от юг Новопавловско направление, където Велика Новоселка още не е поставена изцяло под руски контрол - Виктор Трехубов посочи, че украинската армия се изтегля организирано от селището и че запазва позиции в покрайнините на запад, с което сдържа руските части и не им позволява да напреднат бързо. Само в още 3 направления има двуцифрено число руски пехотни атаки – в Торецкото и в Курска област са били по 13, още 10 са станали в Лиманското направление. В Краматорското направление е имало едва 7 руски пехотни атаки, след като в последните два-три дни бяха по 30-40.

⚡️Покровський напрямок: прикордонники тримають оборону і нищать ворога на одному з найгарячіших ділянок фронту



Прикордонний підрозділ БпЛА вразив: 2 танка, 3 гаубиці, 1 БМ-21 «Град», САУ, 2 броньовика та вантажівку. pic.twitter.com/Fcw0GqHdBX — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) January 27, 2025

On the Pokrovsk front, the 5th Separate Assault Brigade repelled a double attack by Russian forces on motorcycles. pic.twitter.com/AZRQRNS1Fn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 27, 2025

Soldiers of the 425th Separate Assault Brigade "SKALA", under the cover of Bradley IFV's, are conducting operations on positions near and in Kotlyn, Donetsk region. pic.twitter.com/LyS3Uhv968 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 27, 2025

За Новопавловското направление украинският военен телеграм канал "Офицер+" твърди, че все още руснаците не могат да влязат в ключовото село Андреевка. Овладяването му ще им позволи да засилят натиска към Покровск от юг на север, през магистралата от Запорожие, както и към Велика Новоселка.

Десантники #46оамбр #всу ведут бои с рашистами в населенном пункте. В один из моментов из подвала кидают гранату и украинский боец успевает закинуть её обратноhttps://t.co/9mPsJA5TtV pic.twitter.com/MDIu5rPt4o — Necro Mancer (@666_mancer) January 26, 2025

За Курска област руското военно министерство обяви превземането на селото Николаево-Дарино, северозападно от Суджа, но че то е върнато под руски контрол е известно и то на база геолокализирани видеокадри от около седмица назад, коментира ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Интересна вметка от ISW и за Купянското направление – специално институтът е подбрал извадка от публикации в руски военнопропагандни телеграм канали как на терен руски командири лъжат за действителното състояние на нещата. Примерът е със село Новоегоровка – не е превзето, в покрайнините му сме и то е под наш огневи контрол, но това е различно, гласят общи черти в няколко публикации. Има и една, в която директно се твърди, че видео от Новоегоровка е лъжа, а с това се жертват ненужни животи на руски войници – за да се изпълняват вече утвърдени лъжи как е постигнат успех, какъвто няма. Беше направен опит Новоегоровка да бъде превзета, защото беше казано, че вече е превзета, а това доведе до големи загуби, гласи есенцията на публикуваното С ВИДЕО. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, изразява задоволство от превземането на село Надя, точно между Купянското и Лиманското направление. "Превземането на Надя дава възможност сериозно да се укрепят позициите на руската армия на десния бряг на река Жеребец, а също така направи възможно провеждането на по-нататъшни настъпателни операции към запад", констатира каналът.

За Часов Яр, говорителят на украинското командване "Луганск" Дмитро Запорожец коментира, че руснаците взривили участъци от тръбите на канала "Северски Донец – Донбас", за да могат да разширят офанзивата си, да прекарат повече бронирана техника за атаки вътре в града, което е засилваща се тенденция напоследък. Има геолокализирани видеокадри, които показват руски напредък в центъра на Часов Яр, където сега текат боеве. "Имаме малко хора, но достатъчно оръжие, за да унищожаваме руснаците", коментира украинският военен и оператор на дронове Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар":

Относно Торецк, украинската съпротива в северните и северозападните части засега не позволява на руската армия окончателно да превземе града. Всеки ден по 200 руски войници биват убити и ранени и то само в зоната на една украинска бригада, твърди "Офицер+". И добавя: "Не разбираме кой дава заповеди за такива (безумни) щурмове, нито кой (е толкова луд, че) ги изпълнява". "Противникът дистанционно минира района и нанася удари с множество дронове", обяснява руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора".

Още: След платени с много кръв успехи: Бъдещите военни планове на Русия в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Артилеристи Полку вогневої підтримки "Дніпро-1" Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" ведуть вогонь по позиціях росіян у місті Торецьк, Бахмутський район,Донеччина pic.twitter.com/98MIg586t7 — Мисливець за зорями (@small10space) January 27, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 100 дрона клас "Шахед" и примамки по цели в Украйна, съобщават украинските ВВС. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 65 дрона, още 28 са приземени с електронно заглушаване. Седем дрона са преминали украинската отбрана - щети по гражданска, промишлена, жилищна инфраструктура и по автомобили има в Одеска, Киевска, Сумска, Полтавска, Черкаска, Черниговска област: Руски дронове поразиха музей с ретро коли на прокремълски бивш президент на Украйна (СНИМКИ)