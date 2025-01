Руски дронове поразиха музей с ретро коли на прокремълски бивш президент на Украйна (СНИМКИ)

През нощта на 27 срещу 28 януари Русия атакува Украйна със 100 дрона, съобщиха украинските военновъздушни сили. Става въпрос за безпилотни летателни апарати "Шахед" и различни видове дронове "примамки", изстреляни от Орел, Брянск, Курск, Милерово, Приморско-Ахтарск и окупирания полуостров Крим. Удари са нанесени в областите Киев, Харков, Полтава, Суми, Чернигов, Черкаси, Кировоград, Житомир, Днепропетровск, Запорожие, Николаев, Одеса и Херсон.

Към 09:30 ч. местно време е потвърдено свалянето на 65 дрона чрез противовъздушна отбрана. Други 28 са обезвредени с електронно заглушаване, като два от тях са се насочили в посока Русия и Беларус. "Един дрон все още се намира във въздуха - бойните действия продължават", обявиха от украинските ВВС.

При нападението са нанесени щети на сгради на частни предприятия, инфраструктурни обекти, жилищни сгради и превозни средства. Няма пострадали.

По данни на Киевската областна администрация - заради отломки от свален дрон е бил повреден музей за ретро автомобили.

В музея се намират уникални коли от гаража на избягалия бивш украински президент Виктор Янукович и от неговата резиденция „Межихиря“, която някога се превърна в символ на престъпната алчност и корупция, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Putin destroyed Yanukovych’s car collection



In the Kyiv region, debris from a Russian "Shahed" drone struck a museum of vintage cars. The museum housed unique vehicles from the infamous garage of fugitive former Ukrainian President Viktor Yanukovych and his residence… pic.twitter.com/SsakqcYQxL