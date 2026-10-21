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Полша и Литва се обявиха за укрепване на източния фланг на НАТО

21 октомври 2026, 1:11 часа 1051 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полша и Литва се обявиха за укрепване на източния фланг на НАТО

Полша и Литва трябва да се съсредоточат върху укрепването на източния фланг на НАТО на фона на руската политика на агресия, заяви полският президент Карол Навроцки след среща в столицата Варшава с литовския си колега Гитанас Науседа, предаде Полската агенция по печата. "Полша и Литва са свързани от многовековна история и непосредствената си близост, но преди всичко – от споделени интереси, стратегическо партньорство и отговорност за сигурността на нашата част от Европа и на целия източен фланг на НАТО", каза Навроцки.

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Той заяви още след вчерашната среща, че Полша и Литва споделят общо разбиране за заплахата, произтичаща от агресивната позиция на Русия спрямо държавите в региона. И двете страни са обект на руски кибератаки, дезинформация, саботажни операции и миграционен натиск по границите, аргументира се той, предаде БТА.

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Науседа каза на свой ред, че е обсъдил с Навроцки необходимостта от противодействие на заплахата от страна на Русия и засилване на международния натиск върху агресора чрез санкции, наред с други мерки. Близостта между Полша и Литва формира солидна основа за изграждането на един по-силен, по-единен и по-сигурен регион, изтъкна той.

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Полша НАТО Русия Литва Източен фланг война Украйна Карол Навроцки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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