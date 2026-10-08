Литва разполага войски по границата с руската Калининградска област

Литва засилва охраната на границата си с руския ексклав Калининград. Това обяви днес министърът на вътрешните работи Мартинас Кателинас. Той е поискал от министъра на отбраната Робертас Каунас да изпрати военнослужещи в подкрепа на граничарите. Кателинас добави, че обстановката по границата засега е спокойна и предприетите действия имат превантивен характер, съобщи ДПА.

Каунас е одобрил разполагането на армейски части. Засега изпратеният контингент е от 100 военнослужещи, но числеността им може да се промени в зависимост от развитието на обстановката, обяви той пред литовското радио.

Решението идва след инцидента на границата между Латвия и Беларус, при който маскирани лица се прехвърлиха през границата.

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