Полша настоява да влезе в ядрената програма на САЩ, чака важно военно решение от Пентагона (ВИДЕО)

Полша иска да се присъедини към американската програма за ядрено сътрудничество Nuclear Sharing и паралелно да развива сътрудничество в тази сфера с Франция, заяви министърът на отбраната на страната Владислав Косиняк-Камиш в интервю за полската WNP, цитирано от ASTRA. Той добави, че Полша възнамерява постепенно да наращива своите задължения по ядреното управление, но сроковете за приемане на конкретни решения не са уточнили, потвърдени, че за тези необходими консултации със съюзниците.

През март 2026 г. полският премиер-министър Туск съобщи за преговорите с Франция по въпросите на ядреното поддържане, в това число за възможното разполагане на части от френския ядрен арсенал на територията на Полша. ОЩЕ: Полша поръчва камуфлажни униформи за войниците си за 228 млн. евро

Полша се стреми към увеличаване на присъствието на САЩ

Полша се стреми към постоянно увеличаване на присъствието на американски войски на своя територия. Окончателно решение се очаква през следващите седмици, след приключване на прегледа на разполагането на американски войски в Европа. „Чакаме две решения. Според мен и двете са важни“, каза Владислав Косиняк-Камиш, вицепремиер и министър на националната отбрана.

Първото се отнася до постоянното присъствие на американски войски в Полша. Второто се отнася до прехвърлянето на капацитет за производство и обслужване на оръжия в Европа, включително ракети „Пейтриът“.

Според министъра, документи, уточняващи насоките за разполагане на американските войски, ще бъдат изпратени до Пентагона през ноември, а окончателното решение от Белия дом се очаква през декември.

„Готови сме. Подготвили сме обектите, готови сме да изградим инфраструктурата и сме готови да осигурим средствата“, увери министърът на националната отбрана.

Според него, постоянна база би засилила не само сигурността на Полша, но и ролята ѝ на източния фланг на НАТО. Полските военни биха могли да бъдат по-отговорни за сигурността на региона, от балтийските държави до Румъния, допълва WNP. ОЩЕ: Полша е спряла военната помощ за Украйна след политическо решение в Лвов?