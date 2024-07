Полша вижда заплаха - увеличава почти тройно броя на военните по границата с Беларус

Заместник-министърът на отбраната на Полша Павел Бейда обяви, че страната му планира да увеличи броя на военнослужещите по границата си с Беларус до 17 000 души.

Общо 8000 военнослужещи ще участват в мисията за граничен контрол. Ще бъдат разположени и 9000 военнослужещи от резерва, заяви Бейда. Резервните войски ще трябва да бъдат пренасочени към границата в рамките на 48 часа, ако възникне заплаха, обясни той.

Операцията предвиждаща 6-месечна мисия за граничен контрол на военнослужещите с двумесечно предварително обучение, като ще започне на 1 август.

