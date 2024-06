Почина полският войник, намушкан от мигрант на границата с Беларус

Нападението беше извършено на 28 май. Група мигранти се опитали да пробият оградата на границата и един от тях намушкал с нож полския войник. Той е бил откаран във Военномедицинския институт във Варшава, но лекарите не са успели да спасят живота му.

BREAKING:



A Polish soldier has been stabbed to death by an illegal migrant at the Polish border wall with Belarus



The General Command of the Polish Armed Forces confirms he was killed while trying to stop dozens of illegal migrants trying to break through the border



