Поне 200 млрд. рубли, а вероятно и още: Загубите за Русия заради затворени от украински дронове летища

Руските летища затварят 4,5 пъти по-често поради атаки с дронове. Това значи, че пред авиокомпаниите в Русия се очертават загуби за над 200 милиарда рубли, пише в свой материал Forbes.

През първите осем месеца на 2026 г. руските летища са били затваряни 2860 пъти - 4,5 пъти повече от предходната година, съобщава Forbes, позовавайки се на данни от Федералната агенция за въздушен транспорт на Руската федерация. Само тази година руските авиокомпании може да загубят над 200 милиарда рубли заради това - а годината не е свършила.

Броят на полетите, пренасочени към резервни летища, също се е увеличил приблизително 4 пъти. През 2025 г. това струва на компаниите в Русия 2,3 милиарда рубли, докато тази година вече са 6-10 милиарда рубли, според експертни оценки.

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"Що се отнася до кацането на резервни летища, това означава разходи за [допълнителен] керосин, разходи за труд и поддръжка на резервни летища", каза Олег Пантелеев, изпълнителен директор на информационно-аналитичната агенция AviaPort.

Освен това, според Forbes, общата продължителност на плановете "Ковер" (това е планът, по който се спира работа на дадено летище заради опасност от атака с дронове) през 2026 г. се е увеличила 4,1 пъти - полетите вече по-често се забавят или отменят на летището на заминаване, отколкото се пренасочват към алтернативно летище. Географията на затварянията се е разширила и до Урал и Западен Сибир.

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